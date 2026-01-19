Borsada BİST 100 endeksi 2026 yılının ilk 2 haftasında %12,49 primle son yılların en hızlı başlangıçlarından birine imza atarken; ‘büyükler ligi’ olarak bilinen BİST 30 kapsamındaki 10 şirket, %15 üzeri getiri ile endeksten daha yüksek performans gösterdi. Bu primler, 6 aylık mevduat faizini de aştı. Yeni haftada TCMB’nin faiz kararı öne çıkarken; Ekonomist Tuncay Turşucu, borsada 12.800’ü direnç ve 12.200’ü destek olarak gösterdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni yıla oldukça pozitif başladı. Endeks, 2026 yılının ilk 2 haftasında %12,49 primle son yılların en hızlı başlangıçlarından birine imza attı.

Enflasyon ve faizlerde düşüşe paralel olarak CDS risk priminde de gerileme borsayı desteklerken, yabancı yatırımcıların yeniden hisse senetlerine dönüş yapması rakamlara pozitif yansıyor.

Son kapanışını 12.668’den gerçekleştiren ve rekor seviyeye ulaşan borsada önemli bir hafta başlıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Yılın ilk faiz kararı bu hafta verilecek! İndirim beklentisi var

DİKKATLER TCMB’DE

22 Ocak’ta Merkez Bankasının faiz kararı, haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Piyasada 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

Öte yandan cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Fitch ve Moody’s tarafından Türkiye değerlendirmesi gelecek. Her iki kuruluştan da not artışı beklenmezken, ‘durağan’da bulunan görünümüm ‘pozitif’e çıkarılabileceği tahminleri öne çıkıyor.

2025 konut satış istatistikleri ve ocak ayı tüketici güven endeksi de haftanın önemli verileri arasında yer alıyor.

ABD ve AB arasındaki gerilimin yanı sıra Suriye ve İran’daki gelişmeler de, jeopolitik riskler cephesinde piyasada dikkatle takip ediliyor.

BORSADA ÖNEMLİ SEVİYELER

BİST 100 endeksinin 12.800’de bulunan yükselen kanal direncine yaklaştığını belirten Ekonomist Tuncay Turşucu, “RSI göstergesi de aşırı alımda. Diğer yandan endeksin ortalamalarından uzaklaşmış olması da geri çekilme riskini artırıyor. Açıkçası cesaret isteyen bir noktadayız. Genel olarak 2026 yılında endeksin 13.000 seviyesini geçmesini bekliyoruz ve bu gerçekleşirse çok erken olur” yorumunda bulunarak, 12.200 seviyesini ilk destek olarak gösterdi.

ENDEKSİ GEÇEN HİSSELER

Bu arada borsanın “büyükler ligi” olarak bilinen BİST 30 kapsamındaki şirketlerin performanslarına bakıldığında, 15 şirket, endeksi geride bıraktı. 10 şirkette ise 2026’nın ilk 2 haftasındaki getiriler %15’i aştı. Bu hisseler şöyle sıralandı:

-ASELS: 309,25 TL (%33,47)

-ASTOR: 154,70 TL (%32,34)

-ULKER: 135,70 TL (%25,65)

-MGROS: 649,50 TL (%24,43)

-TUPRS: 222,50 TL (%20,66)

-BIMAS: 647,00 TL (%20,60)

-DSTKF: 662,00 TL (%19,28)

-TOASO: 287,75 TL (%16,50)

-TRALT: 47,60 TL (%16,15)

-KCHOL: 195,30 TL (%15,70)

Söz konusu hisselerdeki en düşük getirilerin bile 6 aylık mevduat faizini aştığı görüldü.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

Haberle İlgili Daha Fazlası