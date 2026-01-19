Piyasalar, Merkez Bankasının perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Analistler, 150 baz puanlık indirim bekliyor.

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Analistler politika faizinde 150 baz puanlık indirim bekliyor. TÜİK, 2025 enflasyonunu yüzde 30,89 olarak açıklarken, politika faizi aralıkta yüzde 38’e düşürülmüştü.

Merkez Bankası 2026 Toplantı Takvimi:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Ekonomistler, Ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor. Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel odak noktasını oluşturuyor.

PİYASALARDA "KARAR METNİ" BEKLENTİSİ

Faiz kararının yanı sıra, karar metninde yer alacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önemde görülüyor. Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları için ipucu verecek.

DIŞ DENGELER DE TAKİPTE

TCMB’nin kararı öncesinde küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hamleleri de Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından radarında kalmaya devam ediyor.

