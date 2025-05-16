2 milyar TL’lik yatırım! PTT filoyu elektrikliye çevirecek

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, geçen yıl 200 milyonun üzerinde kargo gönderisi kabul ettiklerini, yaklaşık 450 milyon posta ve kargonun teslim edildiğini söyledi.

ESMA ALTIN ANKARA - Finansal hizmetler kapsamında her ay ortalama 34 milyon işlem gerçekleştirildiğini belirten Gülten, geçen yıl toplam 400 milyonun üzerinde işlemin yapıldığını aktardı. Gülten, karbon ayak izini en aza indirme hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar filonun yüzde 80’inin elektrikli araçlardan oluşacağını ifade etti. E-Dekont uygulamasıyla fiziki belge kullanımının azaltıldığını ifade eden Gülten “Uygulamayla aylık 12 milyondan yaklaşık 8 milyona düşürülerek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik ciddi katkılar sağlandı” dedi.

Gülten, vatandaşların tek bir kartla toplu taşıma hizmetlerinden faydalandığı ve finansal işlemlerini gerçekleştirdiği Türkiye Kart’ın halihazırda Konya, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Rize belediyeleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda aktif olarak kullanıldığını, kartın ülke genelinde yaygınlaştırılması için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. PTT’nin 1 milyondan fazla Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanıcısına ulaştığını, 170 milyon e-Yazışma işlemi gerçekleştirildiğini dile getiren Gülten “Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile geçen yıl sonu itibarıyla toplam 68,5 milyon e-Tebligat gönderimi gerçekleştirilmiş, bu sayı bugüne kadar 250 milyonu aşmıştır” dedi. Şirketin geçen yıl 1 milyar liralık yatırım harcaması yaptığını belirten Gülten, bu yıl yatırımlar için yaklaşık 2 milyar lira ödenek ayrıldığını kaydetti.