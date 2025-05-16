Türk mutfağına Trump dopingi! 5 bin alıcı İstanbul’a geliyor 

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük endüstriyel mutfak ve HORECA fuarı HOSTECH by TUSİD, 27-31 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Bu sene fuara Donald Trump’ın Çin’e yönelik tarifeleri damgasını vurdu. Çin’den kaçan ABD’liler Türkiye’deki fuarlara yönelirken, 5000 alıcının İstanbul’a gelmesi bekleniyor. TÜYAP’ta 45 bin metrekarelik bir alanda düzenlenecek olan fuarda hiç boş yer kalmadığını belirten Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, “Sektörde 18 bin firmanın datasına sahibiz. Bunlardan fuara davet ettiğimiz 1200 firmanın otel ve uçak ücretini biz karşılayacağız. Hindistan’dan Küba’ya, Kolombiya’dan Güney Afrika’ya kadar çok farklı ülkelerden alım heyetleri getiriyoruz. Bunların haricinde masraflarını kendi karşılayıp gelenlerle birlikte 5 bine yakın yabancı katılımcı bekliyoruz. Fuarda 50’den fazla ülkeden toplam 400 firma katılımcı yer alırken, 140 ülkeden 35 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl tanıtım için yaklaşık 2 milyon dolar harcadık ama bundan çok daha fazla bir değer sağlayacağız” dedi. Trump’ın Çin’e yönelik tarifelerinin fuara etkisini de değerlendiren Topuz, “Daha önceki fuara ABD’den 4-5 tane ziyaretçimiz gelirdi. Şimdi ABD, Meksika ve Kanada’dan yaklaşık 40 firma geliyor. ABD’liler Çin’e bağımlı kalmak istemiyorlar. Kendilerini garanti altına alabilecek partner alıyorlar. 2024’te ABD’ye satışlarımız yüzde 27 artmıştı. Bu yıl ABD’de yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

DÜNYA KUPASINA HAZIRIZ

Topuz, Fas’tan da hatırı sayılır ziyaretçi ağırlayacaklarını ifade ederek şunları kaydetti: “2030 yılında Dünya Kupası’nın oynanacağı Fas mutfak sektöründeki toplam ithalatının yüzde 18’ini Türkiye’den yapıyor. Fuara Fas’tan 33 firma davet ettik. Orada yapılacak stadyumlar, oteller ve açılacak restoranlar bizim için çok ciddi bir fırsat oluşturuyor. Bu ülkeye olan ihracatımızın da en az ikiye katlayacağını tahmin ediyoruz.”

Sektörün ihracat rakamlarına da değinen Topuz, “Türk mutfak sektörü dünya mutfak sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 2,16 pay ile dokuzuncu sırada. Sektör ilk dört ayda 1,76 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektör olarak yüksek sezona girdik. Önceki aylarda alınan siparişlerin yüklemesi yeni yapılmaya başladı ve ihracattaki bu yükselişin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonunda da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artışla 6 milyar doları geçeriz diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.

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RUSYA-UKRAYNA BARIŞI İHRACATI PATLATIR

Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda özellikle Ukrayna tarafının büyük bir yenilenmeye gideceğini belirten Topuz, “Rusya-Ukrayna barışı o bölgeye yapılan ihracatı, en yüksek dönemine göre en az iki katına çıkarır. Bunun yanında muhtemel bir barışla Rusya ile problemli para akışının düzelmesi de ihracata da olumlu yansır. Benzer şekilde Suriye’de de birçok şehir yeniden inşa edilecek. ABD’nin kaldıracağını açıkladığı yaptırımlar ticaretin önünü açacak, ticaret hacmini büyütecek. Bu iki bölgenin yoluna girmesiyle ihracatın patlayacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.