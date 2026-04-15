Sosyal güvenlik sistemi yıllar içinde büyük değişim geçirdi. Bu dönüşümün en kritik noktası ise Ekim 2008 oldu. Bu tarihle birlikte memurlar için sistem tamamen değişti ve “Emekli Sandığı” yerine 5510 sayılı Kanun kapsamında SGK’nın 4/1-c statüsü devreye girdi.

Emeklilikte erken davranan avantajı kapıyor

YAŞ 18: YOLUN BAŞI MI, SONU MU?

Genç memurlar için sigortalılık süresi kural olarak 18 yaşında başlıyor. Ancak burada ince bir çizgi var: 18 yaşından önce ödenen primler boşa gitmiyor; toplam prim gün sayısına ekleniyor. Ama "hizmet süresi" saati ancak reşit olunca tıkırdamaya başlıyor.

* İstisna: Bir meslek okulunu bitirip mahkeme kararıyla "kazai rüşt" (ergin kılınma) alanlar için 18 yaş sınırı kalkıyor. İşin özü: "Ağaç yaşken eğilir" ama memurlukta kıdem 18’de mühürlenir.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, "YENİ NESİL MEMURUN EMEKLİLİK REHBERİ" adı altında merak edilenleri kaleme aldı. Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi: