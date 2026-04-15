2008 miladı, 2036 tuzağı! Emeklilikte erken davranan avantajı kapıyor
Sosyal güvenlik sistemi yıllar içinde büyük değişim geçirdi. Bu dönüşümün en kritik noktası ise Ekim 2008 oldu. Bu tarihle birlikte memurlar için sistem tamamen değişti ve “Emekli Sandığı” yerine 5510 sayılı Kanun kapsamında SGK’nın 4/1-c statüsü devreye girdi.
YAŞ 18: YOLUN BAŞI MI, SONU MU?
Genç memurlar için sigortalılık süresi kural olarak 18 yaşında başlıyor. Ancak burada ince bir çizgi var: 18 yaşından önce ödenen primler boşa gitmiyor; toplam prim gün sayısına ekleniyor. Ama "hizmet süresi" saati ancak reşit olunca tıkırdamaya başlıyor.
* İstisna: Bir meslek okulunu bitirip mahkeme kararıyla "kazai rüşt" (ergin kılınma) alanlar için 18 yaş sınırı kalkıyor. İşin özü: "Ağaç yaşken eğilir" ama memurlukta kıdem 18’de mühürlenir.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, "YENİ NESİL MEMURUN EMEKLİLİK REHBERİ" adı altında merak edilenleri kaleme aldı. Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:
2036 KRİTİK EŞİĞİ: ELİNİ ÇABUK TUTAN KAZANIR
Atalarımız "Bugünün işini yarına bırakma" demiş. Yeni memurlar için bu sözün karşılığı 2036 yılıdır. Eğer 9.000 günlük prim maratonunu 2036’ya kadar bitiremezseniz, emeklilik hayaliniz her geçen yıl biraz daha uzaklaşıyor.
İŞTE 9.000 GÜNÜN TAMAMLANDIĞI TARİHE GÖRE EMEKLİLİK TABLOSU
Görüldüğü üzere, 2048 yılına gelindiğinde kadın ve erkek için emeklilik yaşı 65'te eşitleniyor. "Vakit nakittir" sözü memuriyetin bu evresinde "Vakit, yaştır" hâline geliyor. Bu tarihte emeklilik yaşı açısından kadın-erkek ayrımı da kalmıyor.
HER KURALIN BİR İSTİSNASI VARDIR
Hayat her zaman 9.000 gün üzerinden dönmüyor. Bazı özel durumlarda kapılar biraz daha erken veya farklı şartlarla aralanabiliyor:
* Yaş Haddinden Emeklilik: 5.400 prim gününüz varsa, yaş haddiyle emekli olabilirsiniz. Ancak bunun için yukarıdaki tabloda belirtilen emekli aylığı bağlanmasında; Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5.400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de yaşlılık emeklilik aylığı bağlanabilecektir
HASILI KELAM: "Dereyi görmeden paçayı sıvama" derler ancak emeklilikte paçayı önceden sıvayarak planlama yapmak şart. 2008 sonrası göreve başlayan memurlar için emeklilik, artık sadece bir kıdem meselesi değil, bir zamanlama sanatıdır. Prim gününü 2036’dan önce dolduramayan her memur, ömründen birkaç yılı daha masada bırakmak zorunda kalacaktır. Unutmayın; devlet dairesinde zaman hızlı geçer, ancak emeklilik yaşı geldiğinde o saatler biraz daha ağır işler.
Emeklilik hayallerinizi "sonra"ya ertelemeyin; 9.000 günün hesabını bugünden yapın ki, yaşınız 65’e dayandığında yorgunluğunuz ödülünüz olsun. Eğer memuriyette çakılı durmak istemiyorsanız emeklilik planlaması ile farklı statüden daha yüksek emekli maaşının da imkânsız olmadığını hatırlatalım…