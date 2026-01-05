Yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezlerinden kesme çiçek üretimi, geçen yıl 2024’e kıyasla yaklaşık yüzde 5,8 düşüş kaydederek 1 milyar 331 milyon 709 bin 272 adede geriledi.

TÜİK verilerine göre, karanfil, bu dönemde 41,3 pay ve 827 milyon 699 bin 310 adetle Türkiye’de en çok üretilen kesme çiçek oldu.

Karanfil, üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalmasına rağmen zirvedeki yerini korudu. Bu dönemde sümbül üretimi yüzde 58,4 artarak 1 milyon 438 bine çıktı. Böylece sümbül, 2025’te üretimi en çok artan kesme çiçek olarak dikkati çekti. Sümbülden sonra üretiminde en fazla artış görülen kesme çiçek, glayöl oldu. Bu çiçeğin üretimi yüzde 17,1 artarak 3 milyon 158 bin 650 adede ulaştı.

