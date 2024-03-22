22 Mart piyasa kapanış | Türk lirası kazandırdı… Dolarda 7 ay sonra bir ilk!

Piyasalarda son dakika! TCMB’nin faiz kararının damga vurduğu haftada, Türk lirası enstrümanlar kazandırdı. Borsa yüzde 3,20 ile haftalık getiride ilk sırada yer aldı. TL mevduat yüzde 1,15 ile ikinci sırada yer aldı. Gram altında yükseliş yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı. Dolar yedi ay sonra ilk defa haftalık bazda geriledi ve yüzde 0,30 kaybettirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda son ayların en hareketli haftası geride kalıyor. Merkez bankalarının kararlarının damga vurduğu haftada, yatırım araçlarının tamamında ciddi volatiliteler yaşandı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarında beklendiği gibi değişikliğe gitmezken, bu yıl 3 adet faiz indirimine işaret etti. İlk faiz indirimi ise ağırlıklı olarak haziranda bekleniyor. TCMB ise sürpriz bir kararla politika faiz oranını beklentilerin dışında 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çıkardı.

DOLAR BU DEFA KAYBETTİRDİ!

TCMB’nin aynı zamanda +3 puanla kendine daha yüksek faiz için manevra alanı açması, TL’nin güç kazanmasına sebep oldu ve 7 ay aranın ardından piyasalarda bir ilki de beraberinde getirdi. En son 20 Ağustos haftasında, haftalık bazda değer kaybı yaşayan dolar; aradan 7 ay geçtikten sonra ilk defa haftalık bazda değer kaybına yöneliyor. Geçen hafta 32,15 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, bu haftayı 32,05 TL seviyelerinden tamamlıyor. Böylece haftalık bazda yüzde 0,30 değer kaybı yaşanıyor.

ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Serbest piyasada işlem gören altının gram fiyatı geçen hafta 2223 TL’den kapanış gerçekleştirmişti. FED’in ardından ons altının 2200 doları aşarak rekor kırmasıyla birlikte gram da 2307 TL ile zirve yapmıştı. Ancak hem dolarda gevşeme hem de onsta kâr satışlarının etkisiyle birlikte gram altın, kazançlarının çoğunu geri verdi. Cuma kapanışını 2235 TL’ye yakın gerçekleştirmeye hazırlanan gram altın, böylece haftalık bazda yüzde 0,5 gibi sınırlı bir oranda değer artışına imza attı.

BORSA GETİRİDE ZİRVEDE

BİST100 endeksi geçen haftayı 8828 puandan tamamlamıştı. Bu hafta kapanışı ise 9111 seviyesinden gerçekleşti. Böylece TL yatırım enstrümanı olarak bilinen borsa, haftalık bazda yüzde 3,20 yükselerek en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

Öte yandan TL mevduatı tercih eden yatırımcılar yıllık bazda artık en düşük yüzde 52,50 oranla paralarını bağlayabiliyor. Bu oranla yapılan hesaplamaya göre TL mevduat bu hafta, yüzde 1,15 getiri sağladı ve dolar ile altını geride bıraktı.