3 milyar liralık faizsiz finansman desteği! 31 ilde ilan edildi, işte detaylar
Kalkınma ajansları aracılığıyla 3 milyar liralık faizsiz finansman desteği sağlanacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "3 milyar lira tutarında Faizsiz Finansman Desteği Programı'nı 10 kalkınma ajansımız ile 31 ilimizde eş zamanlı ilan ediyoruz. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere yeşil geçiş sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz" dedi.
- Program, kadınlar ve gençler başta olmak üzere yeşil geçiş sürecinden etkilenecek grupların istihdamını desteklemeyi amaçlıyor.
- Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlar desteklenecek.
- Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen SoGreen Projesi'nin bütçesi 400 milyon dolar.
- Yerel kalkınma hamlesi vizyonuyla kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm ve sosyal kapsayıcılık güçlendiriliyor.
- Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında yeni bir adım atıldığını bildirerek, NSosyal hesabından programa ilişkin paylaşım yaptı.
Avrupa'nın Pablo Escobar'ı 'Baybaşinler' çetesi çökertildi! Tüm mallarına el konuldu
3 MİLYAR LİRALIK PROGRAM!
Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli SoGreen Projesi'nde yeni bir adım atıldığını aktaran Kacır, "3 milyar lira tutarında Faizsiz Finansman Desteği Programı'nı 10 kalkınma ajansımız ile 31 ilimizde eş zamanlı ilan ediyoruz. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere yeşil geçiş sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz. Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlarla yeşil geçişi hızlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, yerel kalkınma hamlesi vizyonu doğrultusunda kalkınma ajansları eliyle 81 ilde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirdiklerine işaret ederek, şehirlerin refahına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.
Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgiye göre, programa ilişkin ayrıntılı bilgiye, "https://www.sanayi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-faaliyetleri/uluslararasi-projeler/01179b" internet adresinden ulaşılabilecek.