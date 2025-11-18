Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticilerinden olan Şükreden Gıda, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, şirkete bir yıllık iflas koruması süresi verdi.

Özellikle çocukların tükettiği kağıt helva ve şekerleme ürünlerinin öncüsü olan Şükreden Gıda konkordato sürecine girdi. "Belkos" markasıyla adından söz ettiren Şükreden Gıda için konkordato başvurusunda bulunuldu.

BİR YIL SÜRE VERİLDİ

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete daha önce tanınan geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verildi. Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına da hükmetti.

Şirket için bir yıl sonraki kritik duruşma öncesi; nihai rapor sunulmasına da karar verildi. İlan metnine göre Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.

1980'Lİ YILLARDAN BU YANA ÜRETİM YAPIYOR

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1980'lerde kağıt helva üretimi yapan firma yıllar içinde ürün gamına krokan, cezerye ve bar grubu ürünlerini de ekledi.

