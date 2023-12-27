5 BİN TL'LİK İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emeklilere ikramiye yasası kabul oldu mu?

27 Aralık 2023 19:15 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 19:15

27 Aralık 2023 tarihinde toplanan Meclis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışan emeklilere vereceği ikramiyenin yasası kabul edildi. 29 Ekim 2023 yılında Türkiye 100. yılında emeklilere yapılan 5 bin liralık ikramiye de çalışan emekliler dahil edilmemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimatıyla çalışan emekliler için de Meclis harekete geçti. Torba yasası olarak günlerdir konuşulan karar bugün Meclis'te kabul edildi.

5 BİN'LİK İKRAMİYE ÇALIŞAN EMEKLİLERE NE ZAMAN YATIRILACAK?

Meclis'te kabul edilen torba yasası sonrası çalışan emekliler gözleri hesaplara yöneltti. 5 bin TL hesaplara ne zaman yatırılacağıan dair araştırma yapan emekliler içinde bir açıklama geldi. Yılın son gününde yatırılması planlanan ikramiyeler için en geç tarih 29 Aralık 2023 olarak verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasası kararı aslında 1 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleriyle başlamıştı. Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5.000 TL verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğinin altını çizdi.