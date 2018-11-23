Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF) davetlisi olarak Türkiye’ye gelen İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Abdullah Kabore, ülkesinin ihtiyaçlarını sıralarken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kabore “Batı, Afrika’yı böyle alıştırdı: ‘Siz çalışmayın biz sizi doyururuz.’ Bu sebeple Afrika’nın bazı ülkelerinde insanlar yata yata açlıktan ölüyor” dedi. Türkiye, dünyadaki mazlumlara her daim yardım elini uzatırken aynı zamanda üretmelerini de sağlayan projeler geliştiriyor. Özellikle Afrika kıtasındaki ülkeler yoksullukla mücadele ederken verilen eğitimler ve çalışmalarla zirai faaliyetler gerçekleştiriyor. İDDEF de Afrikalı Müslümanlara bir diğer değişle ‘balık tutmayı’ öğretiyor.

Ziraat ve hayvancılık konusunda yardım beklediklerini, kendilerinin de üretmek isteğini söyleyen Kabore “Biz mümkün olursa ziraat ve hayvancılık konusunda da yardım bekliyoruz. Afrika’nın genel olarak toprakları zengin. Bizim üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Afrika’ya gelen yardımlarla birlikte çalışmanın gerektiğini söyleyen Kabore “Bizler ziraate elverişli toprağımızı işler, hayvancılıkla uğraşırsak dışarıdan da gelen yardımlarla birlikte büyük ölçüde bu hizmetlerin gelişmesini sağlarız. Eğer nesli uyumaya alıştırırsak başarılı olamayız. Bazı Afrika ülkeleri çok kurak. Hatta içmeye bile sağlıklı su bulmak zor ama 10 metre yerin altına inildiğinde sular var ve içilebiliyor. İnsanlar açlıktan yata yata ölüyorlar. Çünkü Batı böyle alıştırdı ve dediler ki ‘Siz çalışmayın, biz sizi doyururuz’ Bu çok yanlış” ifadelerini kullandı.