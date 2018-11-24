Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Eylülde tarladan çıkışı 98 kuruş olan patates, ekimde 1,12 TL’ye yükseldi. Bu fiyatlar depodan satışlar ve aracılarında devreye girmesiyle birlikte hızla arttı. 1 ay öncesine kadar marketlerde 2,67 TL’ye satılan patates, stokçuluk ve spekülatif açıklamalar sonrasında 4 TL’ye kadar yükseldi. Stokçuluğa yönelik denetimler artarken son olarak Bursa’da çuvallarla istiflenmiş yaklaşık 80 ton patates ele geçirildi. Hasadın ardından depolara giren ürünlerin büyük bölümünün tüccara ait olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar, “Son dönemde fiyat artışlarının bir kısmının maliyetten kaynaklanıyor, diğer kısmının ise spekülasyonlardan kaynaklanıyor” dedi.

Türkiye’nin patates ihtiyacının bulunmadığını ve ardı ardına yapılan açıklamalara anlam veremediğini ifade eden Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar da “Fiyatların yükselmesinde bazı kişilerin stokçularla iş birliği yapmasının etkili olduğunu düşünmeye başladık” ifadesini kullandı.