Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yapacakları yatırımları ve hedeflerini bir grup gazeteciye anlatan ASTOR Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel “Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatmak için yatırımlarımızda özellikle yabancı ülkelere ağırlık veriyoruz. Bu yüzden yurtdışındaki tanınırlığımız yurtiçindekinden daha fazla. Irak, Nijerya, Mozambik, Kongo, Senegal, Sudan ve Cezayir gibi ülkelere ciddi rakamlarda ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki sene ise ağımızı genişleterek 100 milyon TL’lik ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bunu da hem komşularımızı hem de Afrika ülkelerini kapsayacak bir üretim ağı kurarak yakalamayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca Geçgel, yeni fabrikada yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti.