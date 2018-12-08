Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), inşa ettiği konutları uygun koşullarda satışa sunuyor. Bu kapsamda yılsonu itibarıyla 7 bin 116 konut, 167 liradan başlayan taksitlerle alıcısını bekliyor. 33 şehirde hayata geçirilen konutların fiyatları 50 bin liradan başlıyor. Konutlar için 20 yıla kadar ödeme imkanı sunuluyor.

BORÇ BİTENE KADAR DEVİR YAPILAMIYOR

Konut sahibi olmak isteyenleri bazı şartlar bekliyor. Buna göre; alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalayanlar evleri borç bitene kadar devredemiyor. Ayrıca bazı projelerde, satın alınan konutta ikamet edilmesi şartı aranıyor. Konutlar için Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapmak yeterli. Detaylar ‘444 86 54’ numaralı ALO TOKİ hattından öğrenilebiliyor.



Kaynak: Posta