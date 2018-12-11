Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Basımı üzerinden 5 yıl geçen standartların revizyonu, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesi için sistematik bir gözden geçirilme çalışması yapılacak. Uluslararası ve AB prosedürlerine uyumluluğu sağlamak için 329 standardın, ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirileceği belirtiliyor. Çalışmaya muhatap standartlar arasında eldivenlik deri, çoraplar, yünlü örme eldiven, böğürtlen nektarı, kabak çekirdeği, kestane, bebek bisküvisi, dondurulmuş taze fasulye, çam fıstığı, at yemi, pişmaniye, dondurulmuş patates ve patlıcan, hamsi, dereotu, yulaf unu, çapa makineleri, Su ve gaz borularının yer altına yerleştirilmesi kuralları, ağaç testeresi, zımparalar, bilgi işlem cihazlarında kullanılan mıknatıslı şeritler, su kalitesi, çay fabrikaları, bitkisel sıvı yağ fabrikaları, kreş ve gündüz bakım evleri, turizm belgeli oteller, araç park yerleri, tıbbi atık sterilizasyon tesisleri, askeri kalite güvence sistemleri, matkaplar ve çeşitli yetkili servislerin gibi standartlar yer alıyor.