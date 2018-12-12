Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

İhracatçı teminat mektubu konusunda sıkıntı yaşıyor. Bankaların teminat mektubu konusunda istedikleri noktaya gelmediğini ifade eden ihracatçılar, buradaki yüksek oranın devam ettiğini vurguluyorlar.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2018 yılını değerlendirdi. Toplantıda, TL ile ticarete önem verdiklerini, kurun oynaklığının arttığı dönemlerde TL ile ihracat yapmanın önemli olduğunu dile getiren Gülle “158 ülkede ihracatımızın yaklaşık yüzde 10’unu TL karşılığında yaptık” dedi. Gülle, o dönemde ihracatçıların finansal sıkıntılarını çözmeye yönelik yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, ihracatçının en az kayıpla sıkıntıları atlatması yönünde bankalarla toplantı yaptıklarını anlattı. Gerek kur, gerek faiz, gerekse enflasyonun geri gelmesiyle finansal sıkıntıların aşılması yönünde kısmen rahatlama yaşadıklarını dile getiren Gülle, ancak teminat mektuplarında istedikleri aşamaya gelemediklerini, teminat mektuplarındaki yüksek oranın hâlâ devam ettiğini bildirdi. Gülle, teminat mektuplarındaki sıkıntının bankalardan mı yoksa BDDK mevzuatından mı kaynaklandığına dair soruya karşılık, şu bilgileri verdi: BDDK mevzuatından olduğunu zannetmiyorum. O günkü görüştüğümüzde bankaların sendikasyonlarını yenileme dönemiydi. Doğal olarak arka arkaya bankalarla ilgili bir not düşürme gelmişti. Tabii olarak da onlar kendileri açısından farklı bir pencereden bakıyordu. Her bankanın yaklaşımı farklıydı. Bugün de baktığınızda 2’den 4’e, 5’e hatta 6’yı bile isteyen bankalar olduğunu duymuştuk teminat oranlarında. Ama daha sonra bunun aşağı geldiğini biliyoruz. Hâlâ yüzde 1’in üzerinde. Eskiden biz bunu binde 25’ler, 30’lar seviyesinde alıyorduk. Şu anda teminat mektubunu yüzde 1’le de alan var ama bu çok düşük.

TİM BAŞKANI'NIN GÖRÜŞÜ

Asgari ücrette 2.100 TL makul

İsmail Gülle özellikle mayıs sonrası kurlarda yaşanan yaklaşık yüzde 30’luk artışa işaret ederek, asgari ücrete de benzer oranda zam yapılabileceğini dile getirdi

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken bir tavsiye de ihracatçılardan geldi. İhracatçı asgari ücret artışının kurdaki dalgalanma oranında yapılmasını bekliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Kurdaki dalgalanma suni ama bunun başladığı yer dikkate alınarak, bugünkü geldiği seviyeye göre asgari ücret artışı yapmak makul olur” dedi. 1 Mayıs’ta 4,10 seviyesinde olan doların bugün 5,37’ye geldiği göz önüne alındığında İhracatçı 2.100 TL’lik asgari ücreti makul buluyor.

Transit ihracat görülmeli

Gülle, Türkiye’nin transit ticaret gibi bir ihracat kaleminin kaydını dahi tutmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: Bunun öncelikle kayıt altına alınması ve ihracat olması lazım. Şu andaki kayıtlara göre 43,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı, 10 milyar dolar da transit ticaret ihracatı var. Gemilerle gelen yük Türkiye’de paketleniyor. Burada bir ticaret var, yüzde 1 de alınsa bu rakam kâr.

Ayrıca Gülle, Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkiye’nin fahri elçileri gibi olduğunu ifade etti. Atatürk Havalimanı’ndaki kapalı alanların fuar merkezi olarak değerlendirilmesine ilişkin de konuşan Gülle “İstanbul daha büyük fuar merkezini hak ediyor” dedi.