Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI - İSTANBUL

Yıllardır Türkiye’de en fazla harcama yapan turist grubu Araplardı. Bu yıl ise Çinli turistler harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 500 artırarak ilk sıraya oturdular.

İstinyepark Genel Müdürü Uğur Berk, düzenlediği basın toplantısıyla 2018 yılını değerlendirip, 2019 beklentilerini sıraladı. Yeni yılı özel etkinliklerle karşılayacaklarını belirten Berk, ziyaretçilerin bugün itibarıyla belirli günlerde düzenlenen yılbaşı atölyelerine ücretsiz olarak katılabileceklerini söyledi. Turiste 2018 yılında yapılan satışın bir önceki yıla oranla yüzde 115 arttığını belirten Berk, İstanbul’da yapılan turist harcamalarının yüzde 56’sının, Türkiye genelinde ise yüzde 32’sinin İstinyePark’ta gerçekleştiğini belirtti. Yabancı turistler arasında Çinlilerin rekor ziyaret sayısına ulaştığını kaydeden Uğur Berk, yaptıkları harcamaların ise yüzde 500 oranında arttığını bildirdi. Hemen ardından yer alan Arap ülkelerine ait harcamalarının da yüzde 70 oranında arttığını belirten Uğur Berk, bu ülkelerin ardından Azerbaycan ve Rusya’dan çok sayıda turistin 2018 yılında İstinyePark’a geldiğini kaydetti. Ziyaretçi sayısının yüzde 2,5 artmasıyla 2018 yılında 17 milyon kişiyi ağırladıklarını da anlatan Uğur Berk, yılın sonuna geldiklerinde yüzde 40’lık ciro artışı ile rekor rakamlara ulaşarak yılı kapatacaklarını söyledi.

İZMİR 2020’DE AÇILACAK

Uğur Berk, AVM kiralarının Türk Lirası’na çevrilirken avro döviz kurunun 5,43 TL ve Dolar döviz kurunun 4,51 TL olarak alınmasının İstinyePark için çok olumsuz bir durum oluşturmadığını belirtti. İhtiyacı olmadığı ve uzun bir bekleme listesine sahip olduğu hâlde, kiracılarına destek olmak için kur sabitlemeye 2016 yılında başladıklarını ve zaten bu rakamlara yakın kur sabitlemesi yaparak kiracılarına destek verdiklerini hatırlatan Uğur Berk, uygulamanın kiracılara bir sene boyunca sabit kira uygulamasıyla planlama imkânını verdiğini anlattı. 2018 yılında da yeni markalara kapılarını açtıklarını belirten Uğur Berk, Türkiye pazarına ilk defa giren ve Türkiye’de tek mağazası bulunan İtalyan markası Eleventy ile dünyaca ünlü İtalyan mayo markası Orlebar Brown’u İstinyePark bünyesine kattıklarını kaydetti. İstinyePark’ın her şartta büyümeye devam ettiğini belirten Uğur Berk, İzmir’de, bünyesinde bir otel ve AVM’nin yer aldığı İzmir İstinyePark’ın 2020 yılının ilk çeyreğinde açılacağını kaydetti.