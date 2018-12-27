Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 avro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 avro, 52-67 ekranlar için 16 avro, 68-85 ekranlar için 22 avro, 86-116 ekranlar için 34 avro, 117-148 ekranlar için 40 avro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 avro olarak belirlendi. Ayrıca, yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 avro, bilgisayar ve tabletler için 10 avro ücret ödenecek. Öte yandan bandrol ücretleri radyo ve radyo alıcıları için 1-2 avro, videolar için 18 avro, set üstü medya kutuları (set top box) için 7 avro olarak tespit edilirken, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro ücret tahsil edilecek. Bunların dışında kalanlar için de 2-18 avro bandrol ücreti tespit edildi. Ücretler, avro karşılığı Türk lirası olarak alınacak. Karar hakkında konuşan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı “Sektörün gelişimine olumlu katkı sağlayacak önemli bir gelişme” dedi.