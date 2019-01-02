Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, geçtiğimiz yılın ortalarında yaşanan döviz ataklarından etkilenen kesimlerin sıkıntısını peş peşe verdiği müjdelerle gidermeye çalıştı. 2018’in son çeyreğinde devreye giren tedbirlerin yanı sıra 2019 için de peş peşe müjde niteliğinde haberler geldi. İşsizliği tek haneye düşürmek isteyen hükûmet, 150 binin üzerinde personel alımı yapacak. 70 bin kişi toplum yararına çalışırken 25 bin sağlıkçı, 10 bin bekçi alacak, diğer birçok kamu kuruluşuna da binlerce alım yapılacak.

ASGARİ ÜCRET SEVİNCİ

Yılın en önemli müjdelerinden biri de asgari ücret oldu. Asgari ücret ekim ayı enflasyonu ve zirve olan yüzde 24,5’lik enflasyon rakamının üzerine refah payı eklenerek belirlendi ve net 2.020 lira oldu. Bu asgari ücreti ödeyecek işverene destek 9 aydan 12 aya çıkarılırken, 5 ve 6. bölge teşvikleri uygulanan 51 ilde işçi başına destek 500 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500’ün altında işçi çalıştıran iş yerleri için 150 lira oldu.

ÜRETİCİYE 17 MİLYAR LİRA

Tarım ve hayvancılık sektörüne bu yıl tarım ve hayvancılığa 17 milyar lira destek ödemesi yapılacak. Yapılacak desteklerde en büyük pastayı hayvancılık sektörü alacak. 17 milyar liralık destek bütçesinin 5,3 milyar lirası hayvancılık sektörüne verilecek. Çiftçiye bu yıl 2.1 milyar lira mazot desteği, 554 milyon lira da gübre desteği yapılacak. Prim ödemelerinin de 3,7 milyar lira olması bekleniyor.

KAMUDA 156 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

¥ Toplum yararına 70 bin kişi: İŞKUR bu yıl Toplum Yararına Progrom (TYP) kapsamında 70 bin kişiyi noter huzurunda çekilecek kurayla yerleştirecek. Yerleştirme yapılacak kurumlar arasında İdare Mahkemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve sosyal Polhitikalar İl müdürlükleri, üniversiteler ve kaymakamlıklar da yer alıyor.

¥ 25 bin sağlıkçı: Bu yıl pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere toplam 25 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek.

¥ 20 bin öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakatlar yarın tamamlanacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında ise 500 öğretmen ataması yapılacak. Atamalar 1 Şubat 2019’da gerçekleştirilecek.

¥ TKİ’ye 15.500: Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde çalıştırılmak üzere yeni yılda toplamda 15 bin 500 personel işbaşı yaptırılacak.

¥ 10 bin bekçi: 2019 yılı için 10 bin bekçi alımı yapılacak. Alım için bu yıl mart ayı gibi ilana çıkılacağı öngörülüyor.

¥ Diyanete: Diyanet İşleri Başkanlığı 2019’da toplam 6 bin 100 personeli istihdam etmiş olacak.

¥ PTT: 1100 personel alımı yapılacak. Bunların bir bölümü güvenlik görevlisi olacak.

¥ Genel: Ayrıca BOTAŞ 186, Emniyet Genel Müdürlüğü 97 kamu personeli, RTÜK 60, Orman Genel Müdürlüğü 66 kadrolu kamu personeli, Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 96 personel alımı ve 3 engelli işçi alımı, Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 13 memur, TBMM 18 sözleşmeli kamu görevlisi, Sayıştay Başkanlığı 45 memur, Enerji Bakanlığı lisans mezunu 5 denetçi yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 34 kamu personeli ve Türk Patent ve Marka Kurumu 10 memur alacak.

MOTOSİKLET VE RÖMORKLARA DA ÖTV-KDV İNDİRİMİ

Bazı sektörlere ve tüketiciye destek olmak, enflasyondaki düşüşe katkı sağlamak için getirilen ÖTV ve KDV indirimlerinde 31 Aralık’ta dolan süre 3 ay daha uzatılırken, motosiklette de vergi indirimi müjdesi geldi.

¥ Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre konut satışlarındaki KDV oranı 31 Mart 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulamaya devam edilecek. Tapu harçlarında yüzde 4 yerine yüzde 3 oranı da aynı tarihe kadar devam edecek.

¥ Mobilyada KDV oranı yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfırlanmış olarak devam edecek.

¥ Otomotivde 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de on beşer puanlık indirim devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak devam edecek.

¥ Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı’yla da düzenleme kapsamında tarımda kullanılan römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

¥ Başka bir kararla da motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlandı. Sürekli nominal gücü 250 vatı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar ve motor gücü 20 kilovatı geçmeyenlerin ÖTV oranı da yüzde 0 olarak uygulanacak.

ELEKTRİK VE GAZDA İNDİRİM

Dün, yani 1 Ocak 2019 itibarıyla elektrik ve doğalgaz yüzde 10 ucuzladı. Müjdeyi geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Bunlara ek olarak İstanbul’da su fiyatı yüzde 15 indi. Bir değişiklik de, bugünden itibaren su ve elektrik aboneliğinin kuruma gitmeden e-Devlet üzerinden yapılabilmesi oldu.

ENGELLİYE YÜZDE 25 İNDİRİMLİ TELEFON

Engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanmaya başladı. Ayrıca işitme ve konuşma engelliler için operatörlere görüntülü ve yazılı hizmet uygulaması zorunluluğu getirildi. Başlama tarihi Mart 2019.

ÜCRETLİ POŞETLE ÇEVRE KAZANACAK

Dün itibarıyla marketlerde plastik poşet 25 kuruş oldu. Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetleri kapsam dışında olacak. Ayrıca tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile güm rüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetler de ücretsiz temin edilecek.

KÖPRÜ VE YOLLAR ZAMSIZ GEÇİLECEK

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollardan araç geçiş ücretleri yılbaşında artırılmayacak. Söz konusu uygulama, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyolları kapsamayacak.

İLETİŞİMDE KOTA UYGULAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geçen yıl hız artırımı yapılan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması sona erdi. Bundan böyle internet kullanımı sınırsız olacak, belli bir kullanımın ardından hız düşebilecek.