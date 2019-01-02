Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’un ticaret, medya, finans, moda, sanat, teknoloji, araştırma, eğlence ve eğitimde sadece Türkiye’nin diğer illerine değil, dünyanın diğer megapollerine de ilham veren bir kent olduğunu kaydetti. Her 100 kurumlar vergisi mükellefinden 37’sinin İstanbul’da faaliyet gösterdiğini, İstanbul’un Avrupa’da en çok turist çeken 3’üncü, dünyada ise 9’uncu şehir olduğunu, ihracatın ve bankalardaki mevduatın yarısının bu şehirden geldiğini dile getiren Avdagiç “Türkiye nüfusunun yüzde 18’inin yaşadığı İstanbul, 2018 yılında da ekonomimizin lokomotifi oldu. Bu şu anlama geliyor; İstanbul’da işler yolunda gidiyorsa, Türkiye ekonomisi de gelişip büyümeye devam ediyor demektir. İstanbul’da ekonomi sinyal veriyorsa, bu Türkiye için de önemli bir sinyaldir. İstanbul, Türkiye ekonomisini sırtlayan şehirdir, ana rotasını çizen şehirdir. Ekonominin kalbi İstanbul’da atıyor. Rakamlar da gösteriyor ki, İstanbul’un ‘taşı toprağı altın’ olmaya devam ediyor. Bu imaj, geçmişin belleklerimize kazıdığı bir söz değil, rakamların zihnimize kazığı bir gerçeklik” değerlendirmesinde bulundu. İşte rakamların diliyle İstanbul:

EN ÇOK TURİST ÇEKEN ÜÇÜNCÜ ŞEHİR

Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul, Avrupa’da Londra ve Paris’ten sonra en çok turist çeken 3’üncü, dünyada ise 9’uncu şehir. 2018’in ilk 11 ayında 198 ülkeden 12,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu da Türkiye’ye aynı dönemde gelen 37,5 milyon yabancı ziyaretçinin yaklaşık yüzde 33’ü demek.

İHRACATIN YARISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin ekonomi, finans ve kültür merkezi İstanbul, ihracatta da rekora doymadı. İstanbul’un firmaları ilk 11 ayda 78,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. 154 milyar dolarlık Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 51’ini tek başına İstanbul iş dünyası gerçekleştirdi.

BANKALARDA 924 MİLAR TL MEVDUAT VAR

İstanbul’daki bankalarda 2018’in Eylül ayı itibarıyla toplam 924 milyar TL mevduat bulunuyor. 81 ildeki mevduat toplamının 2,1 trilyon TL olduğu düşünüldüğünde İstanbul’un payı yüzde 43.

HAVALİMANINDAN 94 MİLYON YOLCU GEÇTİ

İstanbul havalimanlarından Ocak-Kasım 2018 döneminde 94 milyon yolcu geçti. Aynı dönemde iç ve dış hatlarda 641 bin sefer gerçekleştirildi

10 ŞİRKETTEN 4'Ü İSTANBUL'DA KURULDU

Geçtiğimiz yıl 55 bin firma İTO’ya kuruluş kaydını yaptırdı. Türkiye’deki her 10 şirketten 4’ü İstanbul’da kuruldu. Ayrıca 66 bin şirket bu şehirde küresel iş yapıyor.

2,8 MİLYON ARAÇ HER GÜN YOLA ÇIKIYOR

Ekim 2018 itibarıyla Türkiye’de bulunan 12,3 milyon adet otomobilin 2,8 milyonu İstanbul’da bulunuyor. Bu da her 100 otomobilden 23’ünün İstanbul’da bulunduğu anlamına geliyor.

503 BİN VERGİ MÜKELLEFİ

Türkiye’deki 2 milyon vergi mükellefinin yaklaşık yüzde 25’i yani 503 bini İstanbul’da bulunuyor. Kurumlar vergisi mükellef sayısında İstanbul’un payı ise yüzde 37 civarında.

MİLLİ GELİRE DEV KATKI

İstanbul iş dünyası Türkiye’nin millî gelirinin yaklaşık yüzde 27’sini, dış ticaretinin yüzde 55’ini gerçekleştiriyor.

207 BİN KONUT SATILDI

Türkiye’de 2018’in ilk 11 ayında 1,2 milyon konut satıldı. Konutların yüzde 17’si yani 207 bin konut İstanbul’da alıcı buldu.