Kahramanmaraş'ta 5 katlı otoparkın yıkımı sırasında enkaz altında kalan operatör, yarım saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan operatör daha sonra hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, 5 katlı kapalı otoparkın yıkımı sırasında yürekler ağza geldi. Çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Kahramanmaraşta otopark yıkımında korku dolu anlar! Enkaz altından yarım saat sonra çıkarıldı

ENKAZIN ALTINDA KALDI

Çökmeyle birlikte iş makinesi enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Enkazın altında kalan 23 yaşındaki iş makinesi operatörü Yalçın Karadoğan'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

YARIM SAAT SONRA KURTARILDI

Yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu göçük altındaki operatör arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Karadoğan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

