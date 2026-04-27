Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. CHP’li Zeki Işık Eşme Belediye Başkanvekili seçildi.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın tutuklu yargılanması sürerken, Eşme Belediyesi Meclisi tek gündem maddesiyle olağanüstü toplandı. Eşme Belediyesi içinde bulunan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, başkan vekili seçimini gerçekleştirmek üzere meclis üyesi Meliha Akcan yönetiminde üyeler bir araya geldi.

7 OYLA BAŞKENVEKİLİ SEÇİLDİ

11 meclis üyesinin katılım sağladığı toplantıda siyasi parti grupları adaylarını belirledi. CHP Grubu başkan vekilliği için Zeki Işık aday gösterirken, AK Parti Grubu Altan Aydemir’i aday olarak gösterdi. Kapalı oylama yöntemiyle gerçekleştirilen seçimde 11 meclis üyesinin tamamı oy kullandı. İlk turda her iki aday içinde yeterli sayıya ulaşılamazken, yapılan üçüncü tur sayım sonucunda 7 oy alan Zeki Işık, Eşme Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti’nin adayı Altan Aydemir ise 4 oy aldı.

CHPli başkan tutuklanmıştı! Eşme Belediye Başkanvekili seçildi

"HERKESLE ORTAK ÇALIŞACAĞIZ"

Seçim sonrası bir konuşma yapan Başkan Vekili Zeki Işık; "Her işimiz Eşme için. İşimiz çok zor. Eşme için tüm arkadaşlarımızla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kararları alırken tüm arkadaşlarımızla mesai yapacağız. Onların görüşlerini alacağız. Sivil toplum kuruluşlarının, mahalle muhtarlarının görüşlerini alacağız. Herkesle ortak bir çalışmamız olacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeden işimize devam edeceğiz. İşimizin ağırlığının farkındayım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan günü ‘irtikap’ soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7’si gözaltına alınırken, 1 kişinin ise ilçede başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenilmişti. Bunlardan Başkan Tozan’ında aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest, 2’si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, Yılmaz Tozan’ın tutuklamasının ardından İçişleri Bakanlığı’nca Tozan 22 Nisan 2026 tarihli olur ile görevden uzaklaştırılmıştı.

