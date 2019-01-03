Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı verilerine göre enflasyon ayılık yüzde 0,40 düşerken yıllık bazda yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.



BİN LİRADA 160 LİRA ZAM

Böylelikle kira artış oranlarını belirleyecek olan TÜFE'deki 12 aylık ortalama da yüzde 16,33 artış gerçekleşti. Bu da sözleşmelerini yenileyecek kiracıların kirasına bin lirada 160 lira zam anlamına geliyor.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'na göre ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabiliyor. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer aldı. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirleniyor.