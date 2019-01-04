Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Plastik poşet 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli oldu. Bu tarihten itibaren iş yerlerinde ücretsiz poşet vermek yasak. Şarküteri, unlu mamuller ve sebze-meyve reyonları dışındaki bütün poşetler ücretli satılmak zorunda. İlk günden itibaren marketlere gidip ücretli poşetle karşılaşan vatandaşlar kasiyerler ve mağaza yöneticileriyle tartıştı, sonra poşete para vermemek için kendi çözümünü buldu. Son 3 gündür sosyal medyanın en çok konuşulan konularından olan poşetin kullanımı yüzde 70 oranında düşerken, pazar arabasıyla markete gidenlerin yanı sıra el arabasıyla gidip gülümseten görüntü verenler de oldu. Bütün bunların yanı sıra en çok tartışılan konulardan biri de poşetin ebat ve kalitesi üzerinden sürdü. Bir vatandaş hediye paketi yaptırıp poşet almaktan kurtulurken, bir diğeri “2 kilodan fazla bir şey koyarsam bu poşet yırtılır” derken, dünkü gazetemizde dile getirdiğimiz gibi “Para vereceksem marketin reklamını yapmam” diye isyan etti.

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, ücrete tabi olan poşette standardın yeterince açık olarak belirlenmediğini, tüketicilerin itirazlarında sonuna kadar haklı olduğunu ifade etti. Hatta sağlam olmayan poşete koyduğu ürünleri zarar gören tüketicinin, zararını satıcıdan isteyebileceği gibi, maddi ve manevi tazminat da isteyebileceğini ifade etti. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda ‘Ayıplı Mal’ kapsamına giren eylemlerin belirlendiğini, satıcının kusur ve sorumluluğunun belirtildiğini hatırlatan Ağaoğlu “Diyelim ki poşette reçel, bal gibi bir ürün var. Ya da yine bir plastik ambalaja konulmuş peynir. Poşet yırtılıp bu ürünler zarar görürse, hem onların zararını hem de manevi tazminat hakkı bulunur. Bu nedenle istismara açık bu konuda sınırlar net belirlenmeli. Hangi ebat 25 kuruş? Kalite neye göre belirlenecek? Bir eczane poşeti, kuruyemiş poşeti de 25 kuruş mu, bilmeliyiz” dedi.

KADINLAR FİLE ÖRDÜ, YENİ SEKTÖR OLUŞTU

Birçok kentte okul aile birliği üyesi kadınlar file örmeye başladı. Anneler böylece hem okula maddi destek sağlıyor hem de çocuklarını beklerken iyi vakit geçiriyorlar. Öte yandan e-Ticaret sitesi Hepsiburada, file satışlarının yüzde 154 arttığını açıkladı. En çok talep gelen iller ise İstanbul, İzmir, Ankara. Birçok köy ve kentte tekstil atölyelerinde bez çanta üretimi de yapılıyor.

ECZANELERDEKİ POŞET ÜCRETİNE ŞAŞIRDILAR

Sadece gıda marketlerinde poşetin ücretli olacağına dair yanlış bir algı oluşmuş olacak ki dün eczanelerle kuruyemişçilerde tartışmalar yaşandı. Eczacılar “Bizim poşetlerimiz zaten doğaya zarar vermiyor. Uygulama bunun üzerinden devam etmeli. Biz ilacı anlatalım, poşet ücretini değil’ diyor. Bir kuruyemişçiden 200 gram leblebi alan bir vatandaş da “Bu hizmet, ücret alamazlar’ dedi.

YASAKLANSIN VEYA ÇÖZÜNEBİLSİN

Uzmanlar “Paralı olması kullanımı azaltabilir ama çevre kirliliğine katkı sağlamaz” derken tam yasaklama ya da tabiatta suyla buluştuğunda çözülen poşet kullanımının mecburi tutulması, daha az ambalaj kullanımının teşvikini tavsiye ediyor.