Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Vatandaşa ucuz et yedirmeyi amaçlayan proje üzerinden komplo yapılmaya çalışılıyor. Bazı çevreler ucuz et projesine dâhil olan market zincirlerindeki etlerin boyalı olduğu iddiasıyla sosyal medyada yanlış bilgi yayılmaya başlandı. Olay, bir vatandaşın ucuz et satan market zincirinden aldığı kıymayı test etmek amacıyla video paylaşmasıyla başladı. Videoda kıymayı su dolu bardağa koyan vatandaş, renginin açıldığını öne sürüyor ve “Bayın kıyma bozuk, gıda maddesiyle boyanmış” diyor. Sosyal medyada yayılan videonun ardından ucuz ete karşı söylemler kampanyaya dönüştü.

BAKANLIK YALANLADI

Söz konusu videoların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama “İddialar üzerine Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince derhâl harekete geçilmiş, haberlere konu edilen satış noktalarından bahsi geçen ürün grubu ile ilgili numune alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Rutin olarak yapılmakta olan gıda kontrol ve denetim çalışmalarına ek olarak toplanan bu numuneler, Bakanlığımız laboratuvarlarında analiz için işleme alınmıştır. İlk analiz sonucuna göre, ‘kıymada boya kullanıldığı’ bulgusuna rastlanılmamıştır” denildi.

ETBİR: BU TEST ÖYLE OLMAZ

Bakanlığın açıklamasının ardından sektör temsilcileri de ‘hileli kıyma’ iddiaları üzerinde açıklamalarda bulundu. Gelişmeleri gazetemize değerlendiren Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, olayın kara propaganda olduğunu söyledi. Yücesan “Gıda maddelerinde boya aramasının milyon dolarlık tesislerde yapılması gerekiyor. Paylaşılan videolardaki gibi mutfakta bardakla yapılacak bir test değil. Bizim insanımız en ufak bir olayda rahatça konuşmayı seviyor” dedi. Yücesan “Bakanlığın sitesinde 3 ayrı bilimsel medodu bulabilirsiniz. Hile aramaya dair bilgiler yer alıyor. 20 senedir bu işin içindeyim. Üniversitede hocalık, fabrikalarda yöneticilik yaptım. Üzüldüğüm nokta bilimsel araştırma kimsenin umurunda değil de bir vatandaşın yaptığına inanıyor” diye konuştu.

ZATEN ET YIKANMAZ

Etin yıkanmaması gerektiğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da, parmak kesildiğinde bile suya tutulunca kesilen yerin beyazladığını kaydetti. Beyazlamanın etin yapısından olduğunu söyleyen Yalçındağ “Hangi eti suya koyarsanız koyun beyazlar. Donmuş kıymayı çözdürün o da beyazlar. Ben dökme ve paket kıymaya karşıyım. Halkımız bunu almasın, tüketmesin. İstismara çok açık. Pakette yüzde 20 yağlı olduğu yazıyor. Karkasta yüzde 20 yağ olmaz ki. Olması gerekenden üç kat fazla yağ koyuyorlar. En iyisi çektirip aldığınız kıymadır” dedi.

MAKSAT ÇOK BAŞKA

Ahmet Yücesan, iddiaların maksatlı olduğunu, ithal etin kötü olduğunu yaymaya çalışan bir kesim bulunduğunu belirterek “Onlar 6-7 ay önce de şarbon iddiasını ortaya attı. Bizim aksimize kasaplar, besiciler ithal ette şarbon olduğunu söylediler. Sanki kendi etlerinde yok gibi. Bunların ardından sanayicinin işi yüzde 40 azaldı ama üretici de yüzde 40 daha az sattı. Bence bunu yapanlar da aynı kesim” dedi.