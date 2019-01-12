Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Ekonomide yaşanan olumsuzluklara karşı hükûmet, herkesi rahatlatacak tedbirleri devreye almayı sürdürüyor. Bu süreçte vatandaşların birbiriyle alışverişinde de önemli değişimler yaşanıyor. Bunlardan birisi, ev sahibi-kiracı ilişkisinde gözleniyor. Sahadan gelen haberlere göre; bugünlerde kirasını aksatmadan ödeyen kiracılar, oldukça kıymete bindi. Birçok ev sahibinin “kıymetli” kiracılarına ya zam yapmadığı ya da çok sembolik artışlarla 2019 tarifesine başladığı belirtiliyor. Bütün bunların ötesinde, ağırlıklı olarak iş yerlerinde kira indirime giden mülk sahipleri bile var... Emlakçılar, “tahsilat aksaması” veya “boş kalma” riskinden kaçınan bazı mülk sahiplerinin yüzde 20’ye varan oranlarda kira indirimine gittiğini bildiriyor.

GÜÇ, BUGÜN KİRACIDA

Elçi Gayrimenkul AŞ Kurucu Ortağı Selçuk Hiçdurmaz “Mülk sahiplerinin, iyi kiracılarını elinde tutmaya çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. Düzenli ödeme yapan kiracılarını kaybetmemek için hiç artış yapmayanlar çoğalıyor. Çünkü dairesi boşalırsa hem yeni ve düzgün kiracı bulması uzun süre alabilir ve bu arada dairesi boş kalarak zarar yazabilir; hem de piyasada çok sayıda kiralık boş daire mevcut, alternatif fazla. Güç, bugün kiracıya geçmiş durumda. Şartlar, kiracıların lehine. İş yerlerinde ise daha değişik bir tablo var. İş yeri kiraları, daralan perakende iş hacmi sebebiyle düşüşte... Bazı kontratların, yüzde 20’ye varan iskontoyla yenilendiğini duyuyoruz. Bu arada evini satmaya kalkışsa; artan faiz oranları ve yüksek enflasyon etkisiyle hane halkı gelirleri daraldı. Konuta talep, neredeyse dip yapmış durumda. İki sene evvel telaffuz edilen fiyatlar artık piyasada yok. Biz de bu dönemin kiralamalar yoluyla geçirilmesini, düzenli ödeme yapanın da mülk sahipleri tarafından ödüllendirilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

BANKA KAYITLARIYLA PAZARLIK

Kiracılar, yeni kiralayacakları evler için farklı bir reaksiyon daha geliştirmeye başladı. Bugüne kadar, önceki ikamet ettiği mülklerde günü gününe ödeme yaptığını gösteren banka kayıtlarının çıktısını alıyorlar. Emlakçılara ya da mülk sahiplerine bir ispat olarak gösteriyorlar. Böylece kira rakamı üzerinde pazarlığı yaparken, ellerini güçlendirmiş oluyorlar. Emlakçılar “Resmî olarak düzenli kira ödediğini gösterebilenler, tabii ki daha avantajlı. Zaten mülk sahipleri genellikle ‘az olsun, ama sürekli gelsin’ diye düşünüyor ve başının ağrımaması için bu kiracılara anahtarı veriyor” diyor.