Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri sebebiyle kesilen cezalarda iade sürecini başlattıklarını, bunun için 28 Şubat’a kadar vergi dairelerine başvurmanın yeterli olacağını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Köprü geçiş ihlalleri sebebiyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları kâfi olacaktır” dedi.

2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçen araçlara ilişkin çıkarılan kanun gereğince ceza verilmesi gerekenlere idari para cezası verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyip tahsil edilenlerin iadesi yapılacak. En yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesiyle 28 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek. İadeler, 29 Mart’a kadar tamamlanacak. Başvuru dilekçeleri, vergi dairesine, bankalara veya PTT’ye yapılmış ödemeler için bağlı bulunduğu vergi dairesine hitaben, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sanal POS’u veya KGM posta çeki hesabına yapılmış ödemeler için Ankara Vergi Dairesi ve Harçlar Vergi Dairesine

hitaben hazırlanacak.