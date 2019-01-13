Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Yapılan bütün uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen, ekmek israfının önüne geçilemiyor. Ülke olarak bilinçli tüketimin çok daha fazla önem kazandığı bir süreçten geçmemize rağmen, israf azalmıyor. Türkiye’de her gün yaklaşık 101 milyon ekmek üretimi yapılıyor, bunun 5 milyonu çöpe gidiyor. Çöpe giden ekmeklerin ülkeye maliyeti ise 9 milyar TL’yi buluyor. Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Mine Ataman, ekmek meselesinin memleket meselesi olduğunu, ekmek israfının önlenmesi için doğru ekmek tüketilmesi gerektiğini söyledi. Nüfusun yüzde 70’inin günlük enerjilerinin yaklaşık yüzde 65’ini ekmekten sağladığını belirten Ataman “Özellikle bazı gelir grupları için beslenme demek, ekmek demek. Ancak beyaz ekmek tükettikleri için doymuyorlar. Bu da çok tüketime, dolayısıyla israfa yol açıyor. Bunu önlemenin tek yolu, tam tahıllı ekmek kullanımını artırmaktır. Bu ekmeklerle beslenmek, insanı tok tutuyor” dedi.