Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

İSTANBUL

Zor bir süreçten geçen Türkiye ekonomisinin imdadına, ihracatla birlikte turizm de yetişti. Sektörde yaşanan altın dönemin, en az birkaç yıl daha devam etmesi öngörülüyor. Türkiye, 2023 yılında da 70 milyon turisti ağırlayarak, 70 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu da, kişi başına turist harcamasının 1.000 dolara çıkması demek. Şu anda bu rakam, yaklaşık 700 dolar civarında bulunuyor. SBAİR’ın Kurucusu Mehmet Yüksel Hocaoğlu, turistlerin harcamasını artırmak için ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi gerektiği ifade ederken, helikopter kullanımının turizmde daha fazla değerlendirilmesi gerektiği vurguluyor.

Türk Hava Kuvvetlerinden istifa ettikten sonra SBAIR’ı kuran Mehmet Yüksel Hocaoğlu, Airbus helikopterlerinin de Türkiye distribütörü… Helitaksi projesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Hocaoğlu, bunun uzun soluklu ve büyük bütçeli bir iş olduğunu belirtti. Yerel kaynaklardan da destek beklediklerini söyleyen Hocaoğlu “Şehrin içindeki helikopter konma inme noktalarının fazlalaştıralım ası lazım ki manası olsun. Bu işi ancak belediyelerle çözebiliriz. Afet dönemleri için 81- 82 nokta olduğunu biliyorum. Bunlar afet olmadan da çalışır durumda olsa İstanbul için alternatif ulaşım olur. Seçimlerden sonra girişimlerimiz de olacak” dedi.

AVRASYA’NIN HUB’I OLACAK

Helikopterin genel olarak iş için kullanıldığını ifade eden Hocaoğlu, dünyada toplam 47 bin iş jeti ve helikopterin bulunduğunu ve bunun yüzde 90’ının ABD’de olduğunu kaydetti. ABD’lilerin müşteriye doğru zamanda ulaşabilmek adına bu araçları kullandığını söyleyen Hocaoğlu, şöyle devam etti: O modeli bizim de buraya getirmemiz lazım. Havaalanında ömrünü tüketen iş insanları var. İstanbul Havaalanı Avrasya’nın hubı olacak. İnsan ve yüklerin toplanıp dağıtıldığı bir yer olacak. Buraya gelecek iş insanları üç dört saatte geldiği yoldan toplantı yapacağı yere de üç dört saatte giderse ciddi bir planlama problemi olur. Dolayısıyla havaalanının getireceği ticari hareket helikoptere ihtiyacı daha da tetikleyecek.

FARKINDALIK OLUŞTURACAK

Yakın dönemde bazı helikopter kazaları yaşandı. Bu kazalarla ilgili raporların hepsinin oluşturulmadığını anlatan Hocaoğlu, raporu hazırlananlarda insan hatasının ön plana çıktığını belirtti.

Helikopterin turistlerin kişi başı harcamalarını artırmak için de kullanılabileceğine işaret eden Hocaoğlu, A+ turisti çekmek için ona göre hizmet sunmak gerektiğini vurguladı. Helikopteri turizmde çok güzel uygulayan ülkelerin olduğunu kaydeden Hocaoğlu, şöyle devam etti: Turist geldiğinde havalimanından otele helikopterle götürebilirsiniz. Talep yok deniyor ama turistler havalimanında helikopter isteriz diye pankart mı açacak? Arz, talebi doğurur. Boğaz turları, kanyon turları yapılabilir. Kapadokya’da balonlara alternatif olarak helikopter turları düzenlenebilir. Bu harcamayı artırır.

İKİ NESİL SONRA PİLOTLUK BİTER

Drone’lar gün geçtikçe gelişiyor. Teknolojik gelişmeler sebebiyle gelecek dönemle ilgili de öngörülerde bulunan SBAİR Kurucusu Yüksel Hocaoğlu “Drone üreticilerinin bir çoğunu helikopter üreticileri satın alacak. Şu anda da arkasında helikopter üreticileri olduğunu düşünüyorum. Otuz milyon doları şu işe koyayım da bakalım ne olacak diyemez herkes. Bildiğimiz manada pilotluk mesleği iki jenerasyon daha devam eder. Biz eskiden uçardık, şimdi çok az müdahale ediyor. Gelecek nesil araçlarda pilota belki hiç dokunma diyecekler.”