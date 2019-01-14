Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle ocak ayından itibaren görülen yoğun kar yağışının, geçen yıl bitkisel üretimdeki yüzde 6’lık düşüşü telafi etmesi, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda da hububat rekoltesini ciddi oranda artırması bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu “Geçen yıl ile kıyasladığımız zaman 1 Ekim-1 Ocak arasındaki yağışlarda bu sene Türkiye genelinde yüzde 50 artış söz konusu. Uzun yıllar ortalamasına göre de, bu yıl yüzde 25’lik artış var. Mart, nisan, mayıs yağışları da böyle giderse, çok önemli miktarda rekolte artışı bekleyebiliriz. Buğdayda 20 milyon rekolteyle, yüzde 7 düşüş yaşamıştık. Bu yıl 22-23 milyona ulaşabiliriz. Güneydoğu’da da yağışlarda yüzde 100 artış var. Bunlar çok olumlu şeyler. Özellikle baharlık ürünlerde, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, fasulye, patates, soğan gibi farklı ürünlerde de ilkbahar çok önemli. Toprakta yeterli nemin olması çiftçilerimizin maliyetlerini düşürecek. Sulama çok ciddi bir maliyet. Bu açıdan pozitif bir yıla başladık diyebiliriz. Üretimin artmasıyla, vatandaşın da ucuz gıdaya ulaşması kolaylaşacak” dedi.