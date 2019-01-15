Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan Akıncı

İSTANBUL

Türkiye’nin yeni dönemde büyüme hikâyesinin en önemli unsurlarından birini, şüphesiz altın çağını yaşayan turizm sektörü oluşturuyor. Geçen yılı 40 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi ve 30 milyar doların üzerinde gelirle tamamlayan sektör, bu sene 50 milyonu hedefliyor. En önemli odak noktalarından birini de “daha çok harcayan, zengin turistler” oluşturuyor. Bu konuda da iki alan öne çıkıyor: Kruvaziyer ve kongre... Şüphesiz İstanbul, her iki konuda da Türkiye’nin en değerli şehri...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’le bir araya geldik. İTO çatısı altında uzun süredir görev yapıyor. Sirkeci’deki odasının penceresinden baktığında, son 3 yıldır kruvaziyer görememekten yakınıyor Şekib Bey... Bu meselenin bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç; kruvaziyerdeki turistlerin, bulundukları yer için ekmek demek olduğunu dile getirdi.

YÜZDE 18 DEZAVANTAJ

Avdagiç, 2018’de İstanbul’daki otellerin doluluk oranlarında ciddi artışlar yaşandığını ifade ederek, şimdi yapılması gerekenin, oda fiyatlarının yukarı çekilmesi olduğunu belirtti. Toplam 11 milyon turistin İstanbul’a geldiğini kaydeden Avdagiç, “8 milyar dolarlık turizm geliri var. Turist sayısının hızlıca 15 milyona çıkması, turist başına harcamanın da bin 200 dolar olması gerekiyor. Bunun için kongre turizmini de geliştirmeye çalışıyoruz. 3-5 bin kişilik kongreleri getirmemiz lazım. Dünya 7’ncisiydik ama sonra dibe vurduk. Şimdi yavaş yavaş çıkmaya başladık. Avrupa’daki birçok yerde, kongre turizmini ülkeye çekmek için yapılan çalışmalar ihracat olarak kabul ediliyor, KDV’den muaf tutuluyor. Biz de bunun olmasını bekliyoruz. Yüzde 18 dezavantajla başlıyoruz teklif sunarken” dedi.

MARSİLYA’YA 6 GEMİ

İstanbul gibi bir şehirde kruvaziyer limanı olmamasını ‘akla ziyan’ olarak niteleyen Avdagiç, Marsilya’ya aynı anda 6 geminin yanaşabildiğini hatırlattı. Kruvaziyerdeki turistlerin en fazla para harcayan turist gruplarından olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Geliyorlar 10-12 saat kalıyorlar, 5 bin dolarlık halı, 10 bin dolarlık mücevher alıp gidiyorlar. Nitelik anlamında çalışmamız lazım. Sadece Galataport’a bel bağlamamalıyız. Yenikapı’da ya da nerede olacaksa, mutlaka başka bir liman daha olmalı. Ben İTO’da meclis başkanıydım. Şimdi İTO Başkanıyım. Manzaralı odalarda görev yapıyoruz ama kruvaziyer görmeyeli 3 yıl oldu. Camdan baktığımda kruvaziyer görmek istiyorum. Onlara baktığınızda ekmek görüyorsunuz. Nuruosmaniye’de birçok mağaza bunlarla besleniyordu. Şimdi çoğu mağaza kapandı. Bu tip işleri hızlı çözmemiz lazım” diye konuştu.

AKTARMALI GELENLER GEZİYOR

Avdagiç, Türk Hava Yolları’nın ‘lounge’ ile yolcu çektiğini, bunun da ziyaretçi sayısına olumlu yansıdığını dile getirdi. Stuttgart’taki bir şirketin yöneticilerinin Hindistan’a gitmek için İstanbul aktarmalı tercih ettiklerini anlatan Avdagiç, “Adamlar ‘Atatürk Havalimanı’ndaki lounge muhteşem. O yüzden İstanbul’a geliyoruz’ diyorlar. Şimdi İstanbul Havalimanı’ndaki lounge daha güzel olacak diye, orayı bekliyorlar. THY, 12 bin spot bilet satıyor böyle. Ekmek bunların hepsi. THY şimdi, 24 saat kalırsan İstanbul turu yaptırırım diyor. Pazartesi gidecek birisi, 1 gün önceden geliyor Türkiye’ye. Ailesini de getiriyor” diye konuştu.

YANLIŞ YAPAN BEDEL ÖDESİNSon dönemde sosyal medyada kıymanın yıkanması sonrası yaşanan tartışmalara da değinen İTO Başkanı Avdagiç, doğru olmayan bir bilginin arka planına bakılmadan paylaşılabildiğine vurgu yaptı. Kıyma yıkandığında, doğası gereği kırmızı suyun akacağını bildiren Avdagiç, “Bu tip yanlış bilgilerle, işini yapan kurum ve kuruluşları töhmet altında bırakılmasının önü kesilmeli. Yanlış haberi yayanların da bir bedel ödemesi lazım. Olumsuzluk varsa, onu yapanlar da bedel ödemeli tabii... Suç atmak bu kadar kolay olmamalı” ifadelerini kullandı.

KAPALI ÇARŞI'YA TUR OTOBÜSÜ RAHAT GİRSİN

İTO Başkanı Avdagiç, Kapalı Çarşı’nın da birtakım sorunları olduğunu söyledi. Turist kafilelerinin Kapalı Çarşı’yı gezmek istemesi halinde onları taşıyan otobüslerin durabileceği yer olmadığını ifade eden Avdagiç; 10 yıl önce 300-350 bin ziyaretçisi varken, bugün rakamın, 150 bin kişiye kadar düştüğünü dile getirdi. Çemberlitaş’taki otoparkın tamamen boşaltılarak turistlere tahsis edilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “Çinli turist geliyor şimdi. Kredi kartı kullanmıyorlar. Para ödemesi lazım. Ama Wechat, Alipay yok Türkiye’de. Büyük bir ticaret engelleniyor” diye konuştu.

PİYASALARDA VADE KISALDI

Geçen yıl yaşanan suni kur atağının ardından iç piyasanın yeni bir dengelenme sürecine girdiğini anlatan Şekib Avdagiç, o döneme kadar vadelerin 20-24 aylara kadar çıktığını belirtti. Avdagiç, şöyle devam etti: Kurdaki suni dalgalanma sürecinde firmalar, bunun yönetilemez olduğunu gördü ve rasyonel vadelere döndüler. Yeni dengelerin oluştuğu bir süreçteyiz. Bütün firmalar frene basmıştı. ‘Ben uzun vadeyle satamam’ dediler. Yavaş yavaş dengeler oluşuyor. Yaşananları, iş dünyası adına hayırlı bir çıktı olarak görüyorum. Bir meclis üyesi arkadaşımın 7 ülkede boya fabrikası var. Geçen yıl Türkiye’deki üretimini durdurmuştu. ‘En uzun vadeyle Türkiye’de çalışıyorum’ diyordu. En uzun 45 gün vadeyle satarken, Türkiye’de 8 ay vadeyle mal satabiliyordu...

AVDAGİÇ DİYOR Kİ...

¥ İstanbul Fuar Merkezi’nin yeri çok iyi. Fuar merkezi burada büyümeli. Atatürk Havalimanı’nın terminallerinin fuar alanı olarak kullanılabileceğine dair Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir açıklaması vardı. Buradaki süreci yakından takip ediyoruz.

¥ Bakanlarımıza ulaşabilsek de bakan yardımcılığı çok faydalı oldu. Etkin ve sonuç odaklı çalışmalar yürütülüyor.

¥ KDV ve vergi iadesi ödemelerinde hızlı hareket edilsin, mahsuplaşmanın önü açılsın ya da teminat olarak bankalara sunulabilsin.

¥ İhracatı ön plana alırken, ithalat karşıtlığına da girmememiz lazım. İthalatı makul noktada tutup, ihracatı pompalayacak süreçlere girmeliyiz.