Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, Ticaret Bakanlığının cep telefonu taksit düzenlemesinin, sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdiğini belirterek, "Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi taksit düzenlemesinin en azından 2019 yıl sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"in Kasım 2018'de değiştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan değişikliğe göre, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 12/B maddesinde yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresinin "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" şeklinde yeniden düzenlendiği bildirildi.

"Bununla beraber, '12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanır' geçici maddesi eklenerek tüm cep telefonları satışlarında 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay taksitli yapıya geçilmişti." denildi.

"TAKSİT DÜZENLENMESİNİN UZATILMASI EKONOMİYİ CANLANDIRACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen m-TOD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, "Ticaret Bakanlığının söz konusu düzenlemesi, sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdi. Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi, taksit düzenlemesinin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı. Terzioğlu, cep telefonu taksit düzenlemesinin uzatılmasının, ekonomideki canlılığı sürdüreceğini de vurguladı.