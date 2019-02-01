Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

İş dünyası ile nitelikli elemanları buluşturmak amacıyla geçtiğimiz yıl 27 istihdam fuarı ile hedefe ulaşan kurum, bu yıl 10 milyon lira bütçe ile istihdam fuarı sayısını 30’a yükseltecek. Kurum bu doğrultuda fuarlarla geçtiğimiz yıla oranla özel sektöre yerleştiren kişi sayısını yüzde 5 artırmayı hedefliyor.

İŞKUR, bu yıl özellikle genç işsizliğin düşürülmesi konusunda ciddi adımlar atılacak. Üniversite ve meslek liselerinden mezun ve iş hayatına girmek isteyen gençlerle nitelikli personel temin etmek isteyen işverenleri bir araya getirecek. Fuarlarda iş arayanlar iş dünyasının beklentilerini öğrenip ona göre kendisini geliştirecek. Ayrıca iş arayanlara iş, staj imkânları ile iş görüşmesinde dikkat edilecekler de anlatılacak.