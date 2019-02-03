Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

TÜBİTAK, otomobil sanayisinin ihtiyaç duyduğu sürüş destek sistemlerindeki insan-makine etkileşimini artırmak için çağrıya çıktı. Çağrıda, proje bütçesi üst sınırı 4 milyon lira olarak belirlenirken; bu sınır, ortaklı projelerde 6 milyona çıkabilecek. 2 yıl içerisinde tamamlanması gereken projelerin; otomotiv kullanıcılarının taleplerini algılayan sistemler olması isteniyor. Kullanıcının hareket, ses, dikkat gibi idrakleri ve buna bağlı bilgilendirme sistemlerine odaklanılacak. Çağrıya, araç ve parça üreticileri firmalar tek başına başvuru yapabilecek. Üniversite ile iş birliği yapılan projelere öncelik verilecek. Ürünlerin -40 ile +85 derecede çalışabilen parçalar olması da beklentiler arasında... 14 Mart’ta çağrı kapanacak.