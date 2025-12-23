Kahramanmaraş'ta yöresel pazarda bulunan bir iş yerine gerçekleştirilen denetimde son kullanma tarihi geçmiş 850 kilogram sucuk ele geçirildi. Vatandaşa satılan sucuklar el konularak imha edildi.

Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yöresel çarşı olarak kurulan bir pazarda gerçekleştirilen denetimlerde, sucuk satışı gerçekleştiren firma incelemeye alındı. Ürünlere ait etiket bilgilerinin mevzuata uygun olmadığı, izlenebilirliğin sağlanamadığı ve işletmenin gerekli yasal şartları taşımadığı tespit edildi. Tezgahta da 850 kilogram son kullanma tarihi geçmiş sucuk ele geçirildi.

Yöresel pazarda skandal! Vatandaşa yedireceklerdi: Tarihi geçmiş 850 kilogram sucuk imha edildi

SUCUKLAR İMHA EDİLDİ

İncelemeler sonucunda diğer ürünlerin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilerek satıştan men edildi. İlgili iş yeri hakkında gerekli idari ve yasal işlemler uygulanırken, ele geçirilen ürünler zabıta ve gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildi.

Onikişubat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluk alanlarından biri olduğu vurgulanarak, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, gıda güvenliği konusunda tavizsiz bir denetim anlayışı benimsendiği belirtilirken, kurallara uymayanlara karşı yasal sürecin kararlılıkla işletileceği kaydedildi.

