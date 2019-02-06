Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye’de tasarruf miktarı da 11 bin 512 liradan 14 bin 70 liraya çıktı. Bir yıllık süreçte vatandaşlar tasarrufunu ortalama 2 bin 558 lira artırmış oldu. Uzmanlar, tasarruflardaki artışta, 2018’in ikinci yarısında başlayan ekonomik saldırılar sebebiyle artan endişenin kişileri daha az harcamaya yöneltmesinin etkili olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de 14 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul’da, 2018 sonu itibarıyla 32 bin 538 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu. İstanbul’un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 21 bin 120 lirayla Muğla, 20 bin 665 lirayla Ankara, 19 bin 83 lirayla İzmir, 15 bin 152 lirayla Antalya olarak sıralandı. Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 1.623 lirayla Muş yer aldı. Muş’un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 631 lirayla Şırnak ve 1.699 lirayla Ağrı oldu.