Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Kamuda çalışan sözleşmeli personel için hareketli günler yaşanıyor. Memur-Sen ve Türk Kamu-Sen yetkilileri sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için son günlerde sıklıkla hükûmet yetkilileriyle görüşmeye başladı. Sendikalar, seçimlerden önce kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilerek aile bütünlüğünün sağlanmasını, aynı işi yapmalarına rağmen kadrolu çalışanlardan farklı olan özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor.

MEMUR-SEN: YENİ TÜRKİYE’YE YAKIŞMIYOR

Devlet Personel Başkanlığının yayınlamış olduğu son rakamlara göre kamuda 213 bin sözleşmeli personel çalışıyor. Bakanlıklarda 121 bin, KİT ve kamu sermayeli kuruluşlarda 78 bin, mahalli idarelerde ise 14 bin sözleşmeli personel görev yapıyor. En fazla sendikalı memuru bünyesinde bulunduran Memur-Sen, sözleşmeli personel devrinin sona ermesini istiyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın “Sözleşmeli personel uygulamasına son verilmeli. Sözleşmeli personelin ailesi ve çocuklarından ayrı kalma dramı da yeni Türkiye’ye yakışmıyor. Memuru ‘İşin mi eşin mi?’ diye arada bırakmak. Bu Türkiye’nin sorusu olmamalı” dedi.

TÜRK KAMU-SEN: KADROLAR TAHSİS EDİLMELİ

Sözleşmelilere verilecek kadronun artık ötelenmemesi gerektiğini söyleyen Türk Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de “Daha önce sözleşmelilere kadro verildi, yine verilebilir. Kamuda onlarca isim altında istihdam modeli var. Bunların hepsi geride bırakılmalıdır. Vekil ebe, vekil hemşire ya da vekil imam ne demek? İnsanlar geleceğe endişe içinde bakmamalı ve kadroları tahsis edilmelidir” diye konuştu. Kahveci, kamuda görevi aynı olan memurların, emeklilik haklarının, maaşlarının, izinlerinin ve bağlı oldukları kanunların farklı olduğunu belirterek çok başlı, çok statülü ve karmaşık bir kamu personel sistemi olduğunu söyledi.

ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI: MEB’DE BİTERSE HER YERDE BİTER

Sözleşmeli personelde en çok tartışılan alanlardan başında sözleşmeli öğretmenlik geliyor. Resmi rakamlara göre 40 binden fazla sözleşmeli öğretmen Türkiye’nin dört bir yanında görev yapıyor. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, ücretli öğretmenliğin hali hazırda devam eden bir taşeron sistemi olduğunu belirterek “Millî Eğitim Bakanlığındaki sözleşmeli öğretmen sayısı, kamuda kadrolu veya sözleşmeli personel sayısının neredeyse üçte biri. MEB’de sözleşmeli statünün kalkması tüm kamu personellerini zincirleme etkileyecek ve tüm yerlerde kadrolu çalışma dönemi başlayabilecek” ifadesini kullandı.