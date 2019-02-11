Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da petrokimya, elyaf türü kimyasallar üreten ve çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 45 ülkeye ihracat gerçekleştiren SASA’nın, 250 milyon doları teşvikli olmak üzere toplam bir milyar dolarlık iki projesinden ilki üretime hazır hâle geldi. Firma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanarak hazırladığı iki projeden elyaf tesisinde çalışmaları tamamladı. SASA Genel Müdürü Mehmet Şeker, 1966 yılında kurulan ve Sabancı Holding’den Erdemoğlu Holding’in satın aldığı firmanın, Türkiye’nin en büyük polyester üreticisi olduğunu hatırlattı. Tesislerinde, hayatın hemen her alanında kullanılan polyesteri yaptıklarını ve şu anda günde bin ton üretimlerinin olduğunu bildiren Şeker, bunun yarısından fazlasını ihracatta değerlendirdiklerini söyledi.

Mehmet Şeker, şu anda 45 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek şunları kaydetti: 180-200 milyon dolar arasında ihracatımız var. İhracatımızı yeni tesisler yapıldıktan sonra ciddi şekilde artırmayı planlıyoruz. Yeni tesislerle beraber günlük üretimimiz üç bin ton aralığına gelecek. Şu an devreye alma çalışmaları yapıyoruz. İki üç ayı bulacak. Polyesterin bir türü olan poy tesisi inşaatı da bitmek üzere. Hedefimiz, 2019’un sonunda faaliyete geçebilir pozisyona getirmek. 2020 yılında SASA, yaklaşık iki milyar dolarlık ciro yapar, bunun da yaklaşık yarısını ihraç eder. Adana’nın Yumurtalık ilçesinde gerçekleştireceğimiz yeni yatırımla beraber, polyesterin ham maddesini de yapacağız. Dolayısıyla Çinli ile çok rahat rekabet edebileceğiz. Şu anda Çinli, bunu ürettiği için bizden bir adım önde, bizden daha ucuza verebiliyor. Yaklaşık bir buçuk milyar dolar cari açığa katkısı olacak bir iştir bu...