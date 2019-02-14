Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket bunların yanı sıra beluga mercimeği, siyah nohut, amarant gibi son dönemin sağlıklı beslenme listelerinin zirvesindeki ürünleri Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda, Kanada, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere 4 kıtada 26 ülkeye ihraç ederek Türk ürünlerinin tanıtılmasına da katkı sağlayacak. İstanbul’daki fabrikasında 125 bin ton üretim kapasitesiyle 46 çeşit ürün paketleyen, son yatırımla israfın önüne geçecek kilitli ambalajlar üreten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis “Bakliyatın gen merkezi olan Türkiye tükettiğinden fazla üreten, ihracatı geliştiren, cari açıktan kurtulup cari fazla bir ülke olacak. Buna inancımız sonsuz. Yeter ki yüksek kalitede, katma değerli üretimi sağlayacak iradeyi gösterelim, kararlı olalım, koordinasyon sağlayalım” dedi. Bakliyatta herhangi bir üretim sıkıntısı olmadığını, spekülasyonun ve stokçuluğun arzın talebi karşılamadığı durumlarda ortaya çıktığını söyleyen Reis, sebze-meyve fiyatlarının da bakliyat tüketiminin artmasıyla düşeceğini ifade etti.