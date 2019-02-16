Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin 2023 yılı 350 milyar TL’lik e-Ticaret hedefinde önemli bir adım daha atılıyor. Türkiye’nin en büyük e-Ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada “Kolay İhracat” modeliyle 17 bin iş ortağına e-İhracat’ın kapısını araladı. Model kapsamında dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşteriler, Hepsiburada’nın global web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden aradıkları her ürüne ulaşarak bulundukları ülkeden kolayca sipariş verebilecek. Siparişi alan satıcı da sanki Türkiye’de ürün satıyormuş gibi ihracat yapabilecek. Bunun için satıcılardan her hangi bir ekstra ücret talep edilmeyeceğini belirten Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, “Paketleme, lojistik, gümrük ve vergi mevzuatı, ülkelerin tüketici koruma kanunları, yerel para biriminde tahsilat, paketin iade süreçleri hepsiyle biz ilgileniyoruz. Satıcı sipariş geldiğinde ürünü bize paketleyip göndermesi yeterli olacak. Onu tekrar uluslararası standartlarda tekrar paketleyip alıcı ülkeye ulaştırıyoruz. Yabancı müşteriler de bütün kargo süreçlerini takip edebilecek. Dört gün içerisinde kargoyu adrese teslim edeceğiz” dedi.

BİR MİLYAR MÜŞTERİ POTANSİYELİ

Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine odaklanacaklarını dile getiren Ekmekci “Global sayfa ve uygulama ilk etapta İngilizce ve Arapça dillerinde müşterilerin kullanımına sunuluyor. Orta Doğu ülkelerinde yaşayan müşteriler ülkelerin yerel para birimi ve ödeme sistemleri; diğer ülkelerde yaşayan müşteriler ise ister avro ister dolar para biriminde ödeme yapılabiliyor. Böylece Hepsiburada müşterileri bir milyar potansiyel müşteriye ulaşacak. Böylece işletmeler yurt dışı pazarlarına açılarak hem kendi işlerini büyütecek hem de ekosistem ve ekonomimize katkı sağlayacak” diye konuştu.