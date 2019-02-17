Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz “Son yıllarda Türkiye’de erken rezervasyonlarda ciddi büyüme yaşandı. Türk halkı bunu alışkanlık hâline getirmişti. Ancak bu yıl artan fiyatlar sebebiyle gerileme var. Geçen yıla göre yüzde 10-15 gibi bir düşüş oldu. Yabancı tatilcilerin erken rezervasyonunda ise yüzde 25 artış var. Özellikle Alman, İngiliz, İskandinav pazarının çok hareketli olduğunu görüyoruz. Bu arada dövizin artması nedeniyle yurt dışına giden yerli turistler de, rotayı yurt içine çevirdi. Bütün destinasyonlarda artış var” dedi.