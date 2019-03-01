Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, 18 yıl sonra yapılandırılarak yeniden faaliyete geçen Türkiye Emlak Katılım Bankası; sukuk ihraç edecek, gayrimenkuller satın alacak, kamu gayrimenkullerini bünyesinde toplayacak ve bunların üzerinden enstrümanlar üreterek finansman sağlamaya çalışacak” dedi. Yetgin, şöyle devam etti: Özellikle yurt dışında örneği olan ipotek sistemleri ile menkul kıymetleştirme yapabilecek ve düşük gelir sahiplerine uzun vadeli düşük faizli kredi sağlayabilecek bir altyapının oluşturulması çok önemli. Ülkemizde finansal anlamda eksikliklerinin giderilmesiyle, çok daha başarılı ve katma değerli çalışmalar yapılacağı ortada. Gayrimenkul sektöründe finansman çeşitliliğine ağırlık verilmeli.

SANAYİCİ REKABET GÜCÜ KAZANACAK

Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan “Faaliyete geçen bankanın, inşaat malzemesi sanayisinin finansal açıdan güçlenmesi ve büyümesine de önemli katkıları olacaktır” dedi. Özellikle akıllı şehir ve akıllı bina üretiminde inşaat malzemesi sanayisinin daha da önem kazandığını belirten Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: İthal malların neredeyse tümü Türkiye’de üretiliyor. Yüksek teknolojili ürünler de yeni yapılmaya başlandı. İnşaat malzemelerinde akıllı teknolojilerin kullanıldığı alanlarda ciddi yatırım fırsatları bulunuyor. Yeni bankanın katkıları ile bu alanda yatırım yapanların, önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca konut alıcılarını destekleyecek kampanyaların hayata geçirilmesi de kentsel yenileme çalışmalarını hareketlendirecek ve inşaat sektörüne canlılık kazandıracak.