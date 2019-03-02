Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut satışlarındaki düşüşe ilaç olacak faiz indirim kararı geldi. Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Ziraat Bankası, konut kredisinde yüzde 1,68 olan aylık faizini, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 1,28’e indirdiğini duyurdu. Yaklaşık 240 sektörü birden etkileyen konut sektörüne faiz indirimi ile destek sağlamayı amaçlayan kararla ilgili açıklama yapan banka yetkilileri, bir yandan konut üreticisi firmalara ile bireylere çözüm önerisi sunarken, aynı zamanda vatandaşın da mümkün olan en uygun maliyetle konuta ulaşmasının amaçlandığı dile getirildi. Banka yetkilileri, bu amaç çerçevesinde, ekonomide son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve maliyetlerdeki gerilemeyi müşterilerine yansıtmak istediklerini belirterek, 4 Mart’tan itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1,28 faiz uygulayacağını duyurdu. Yeni oranla, 200 bin liralık bir kredinin 10 yıllık geri ödemesinde 73 bin 850 liralık bir avantaj elde ediliyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ DE DÜŞTÜ

Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1,53’e düşürdü. Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlara gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacağı ifade edildi.

ÖRNEK KREDİ TABLOSU

Aylık yüzde 1,68 kredi ile Aylık yüzde 1,28 faiz ile

Anapara 200.000 200.000

Aylık taksit 3.886,47 3.270,93

Ödenen faiz 266.362,47 192.511,92

Toplam ödeme 466.362,47 392.511,92

FARK: 73.850,55 TL

İNŞAAT ŞİRKETLERİ DE DESTEĞE KATKI YAPTI

Kamu bankalarının gayrimenkul sektörünü canlandırma çabasına, inşaat şirketlerinden de destek geldi. Teknik Yapı, Ziraat Bankası’nın yüzde 1,28 faiz oranıyla getirdiği avantaja ekstra indirim ve ara ödemeyi kaldırmak suretiyle destek olacağını duyurdu. Şirket, 2018 fiyatlarıyla satışta olan daire fiyatlarındaki indirim oranını yüzde 30’a çıkarırken, ara ödemeleri de kaldırdığını açıkladı. Teknik Yapı aynı zamanda 120 ay vadeye uzattığı konut kredisi faiz oranını da yüzde 0,98 seviyesine çekti. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “Gün el birliği ve güç birliği yapma günüdür. Devletimizin en büyük kurumları, bu konuda ilk adımı atarak bizlere öncülük ediyorsa, biz de buna destek vermeliyiz” açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz dönemde konut üreticisi şirketler, kendi finansman yöntemlerini seçenlere yüzde 0,98 faizle satış uygulamasını başlatmıştı.

EL BİRLİĞİ SİSTEMİ SIKI DENETLENMELİ

Şimdiye kadar 135 bin konutun satıldığı el birliği sistemine Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından denetim uygulanacağı açıklandı. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün “Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin sistemin denetlenmesi adına yapacağı her girişimin destekçisiyiz. Emin Grup olarak alınan kararın yerinde ve doğru bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Sistemin kurucusu olarak kooperatifçilikte yaşanan suistimallerin bu sistemde de yaşanmaması ve halkımızın zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız” dedi. Faizlerin artması sebebiyle ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği el birliği sisteminin yüzde 50 büyüdüğünü söyleyen Emin Üstün, “Biz 1991 yılında bu sistemi kurduktan sonra bizi taklit eden 300 şirket kurulmuştu. Şimdi bir elin parmakları kadar kalmadık ama son dönemde işi bilmeyen şirketler oluşmaya başladı. Devlet bunun önüne geçmeli, asgari şartları oluşturmalı. Şirketlerin taahhütlerinde sınır olmalı ki suistimaller yaşanmasın” diye konuştu.