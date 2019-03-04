Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Trabzon, Bursa, Kocaeli ve Antalya’dan 10 bin hazır konut ile “Tahran Uluslararası Emlak Fuarı”na katılan Türk firmaları, İranlılara konut satışının artmasını bekliyor. Fuara katılan Türk gayrimenkul şirketlerinin temsilcileri, İranlıların Türkiye’den ev sahibi olma konusuna büyük ilgi duyduklarını belirterek, 2019’da bu alanda büyük bir atılım beklediklerini kaydetti. MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İranlıların 2017’de Türkiye’den 350 konut satın aldığını, geçen yıl ise bu rakamın 10 katı aşkın artışla, 3 bin 652’ye çıktığını bildirdi. Çayabatmaz “İranlıların kültürel yakınlık ve bürokratik engellerin neredeyse sıfır olması dolayısıyla Türkiye’ye yoğun bir ilgisi var. Ocak 2019 istatistiklerine göre 600 konut ile Iraklılar ilk, 305 konutla İranlılar ikinci sırada” dedi. İran’da ambargonun derinleşmesi nedeniyle insanların sermayesinin bir bölümünü “güvenli liman” olarak gördüğü, kendilerine yakın hissettikleri ülkelere götürmek istediğini ifade eden Çayabatmaz “Türkiye; tarihi, kültürü ve inancı noktasında İran ile çok yakın ilişkilere sahip. İranlılar, alışveriş ve turizm dolayısıyla da yakından bildikleri Türkiye’yi çok fazla tercih ediyor. Şartların daha cazip hâle getirilmesi yabancıların rağbetini artırdı. Uygun fiyatlar da ilgiyi canlı tutuyor” diye konuştu.

8 MİLYAR DOLARLIK TALEP VAR

İran’dan Türkiye’deki konut sektörüne yaklaşık 7-8 milyar dolarlık bir yatırım talebinin olduğu belirtiliyor. İranlılara yönelik konut satışı yapan Dr. Ev firmasının genel müdürü Bermek Beşiri “İranlıların bu ilgisini doğru bir şekilde yönetmek lazım. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan gibi ülkelerden ev satın aldılar, ancak bazı sıkıntılar yaşadılar. Türkiye, İranlılar için böyle bir ülke değil. Dost, kardeş ve Müslüman bir ülke” ifadelerini kullandı.