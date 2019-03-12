Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Türkiye ekonomisi, 2018’in son çeyreğinde yüzde 3 küçülürken yılın tamamında ise yüzde 2,6’lık büyüdü. Türkiye 2018’deki ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 5,3 üçüncü çeyrekte ise yüzde 1,6 büyümüştü.

Üretim metoduna göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL oldu. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,3; sanayi sektörü yüzde 1,1 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,6’lik artış kaydetti.

KİŞİ BAŞI GELİR 9 BİN 632 DOLAR

2018 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 45 bin 463 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 632 dolar olarak hesaplandı. Geçen yıl hanehalkı tüketim harcamaları da yüzde 1,1 oranında arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 57,6 olarak gerçekleşti.

BU BÜYÜME, BİR BAŞARIDIR

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Ağustos ayında yaşanan kur ataklarıyla, ülkemiz yalnızca döviz merkezli değil, aynı zamanda buna bağlı olarak faiz ve enflasyon merkezli bir saldırı altında kalmıştı. Bu şartlar altında dahi, Türkiye ekonomisinin yıl genelinde yüzde 2,6 büyüme kaydetmesi başarıdır.

EKONOMİMİZ DAYANIKLILIĞINI İSPAT ETTİ

TİM Başkanı İsmail Gülle: Bu denli zor bir yılda dahi yüzde 2,6’lık büyüme ekonomimizin dayanıklılığını ispat etti. Dördüncü çeyrekteki yüzde 3 daralmanın maruz kaldığımız kur merkezli küresel finansal saldırının etkilerinin iyi yönetilmesi sayesinde makul bir seviyede olduğu kanaatindeyim. İnanıyorum ki, dengelenme süreci sayesinde yeniden güçlü büyüme oranlarını yakalayacağız.

MORAL VERİCİ BİR ORAN

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Kur çalkantısı ve yüksek faiz oranlarına rağmen moral verici bir oran. Halihazırda ekonomik aktivitenin son çeyrekten çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunu düşen faiz oranları, nispeten stabilize olan kur hareketleri ve ödeme çarklarından da net şekilde anlıyoruz. En kötüyü geride bıraktık.

CARİ AÇIK SON 9 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Cari açık ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolara gerilerken bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer dış ticaret açığının geçen yıla göre yüzde 80 azalmasının cari işlemler dengesinde etkili olduğunu, dış açıkta yaşanan azalmanın ana sebebinin ekonomik aktivelerde yaşanan yavaşlama olduğunu söyledi.