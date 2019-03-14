Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bereket Döner CEO’su Muhammed Nezif Emek “Yeni üretim üslerimizle birlikte çalışan sayımızı doğrudan 2 bin 500’e çıkararak sektördeki öncülüğümüzü pekiştirirken, markamızı en az 20 ülkede gururla duyuracağız. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde ihracat odağımızı Ortadoğu ve Afrika pazarlarında yoğunlaştırıyoruz” dedi. 2023’e en az 300 şube ile girip yıllık cirosunu da yeni yatırımlarla birlikte 1 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Emek “Halen 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Günlük üretim miktarımız yeni dönemde 50 tondan 100 tona çıkacak. Günlük döner üretimini yeni yatırımlarla birlikte 100 tona çıkarırken Türkiye genelinde ulaştığımız ilçe sayısını 600’den 900’e yükseltmeyi planlıyoruz” dedi.