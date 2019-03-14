ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Güncel altın fiyatları;
Gram altın 227 lira alış, 229 lira satış,
Çeyrek altın 370 lira alış, 378 lira satış,
Yarım altın 741 lira alış, 756 lira satış,
Cumhuriyet altını 1525 lira alış, 1541 lira
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Güncel altın fiyatları;
Gram altın 227 lira alış, 229 lira satış,
Çeyrek altın 370 lira alış, 378 lira satış,
Yarım altın 741 lira alış, 756 lira satış,
Cumhuriyet altını 1525 lira alış, 1541 lira
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