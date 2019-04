Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın önde gelen yazılım firmalarından Easy Software AG, yazılım üssü olarak İsbtanbul’u seçti. Firma yeni yatırımlarla Orta Doğu ve Afrika pazarına Türkiye üzerinden açılmayı planlıyor. Easy Software AG CEO’su Dieter Weisshaar, 2019 stratejik planı kapsamında Teknoloji Çözüm Merkezi ve Yazılım Geliştirme Merkezini İstanbul’da hayata geçirdiklerini belirterek “29 yıllık bir şirketiz. Avrupa, Asya ve Amerika’da toplam 60 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Globalleşme sürecini tamamlamak için eksik kalan Afrika ve Orta Doğu pazarına Türkiye üzerinden açılma kararı aldık. Çok özel bir coğrafi konuma sahip Türkiye’nin bölgesinde lider ülke rolüne, ekonomik alt yapısına ve yetişmiş insan gücüne güveniyoruz. Ülkenizde 7 bin 250 Alman firmasının faaliyet göstermesi bu güvenin bir göstergesi. Yazılım sektörünün her yıl istikrarlı bir şekilde en az yüzde 15 büyümesi de yatırım için Türkiye’yi tercih etmemizde önemli rol oynadı. Türkiye’deki pazar payımızı da her geçen yıl artırmak istiyoruz. Bizim asıl faaliyet alanımız olan iş yazılım sektörünün Türkiye iç pazar büyüklüğü 600 milyon TL. Pazarın 2022’de 2 milyar TL’yi aşması bekleniyor. 82 milyon nüfuslu Türkiye, yazılım için büyük fırsatları barındırıyor” dedi. Weisshaar, merkezde 30 kişilik bir ekiple dijital doküman yönetimi, elektronik arşiv ve kurumsal içerik oluşturma hizmeti vermeye başladıklarını bildirdi. Easy Software Türkiye Genel Müdürü Süreyya Ecevit de Pegasus, THY, STFA ve Bank of China’nın da aralarında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle 100’den fazla proje geliştirdiklerini söyledi. Ecevit, şöyle devam etti: Türkiye’de geliştirdiğimiz endüstriyel çözümleri Orta Doğu ve Afrika pazarına İstanbul üzerinden ihraç edeceğiz. Türkiye, yazılım ihracatından yılda 1 milyar doların biraz üzerinde gelir elde ediyor. Bu hacmi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 10 milyar dolara çıkarma hedefi var. Nitelikli insan kaynağını değerlendirerek hedefe ulaşılmasına katkı sunacağız.

Betek Boya Japon Nippon’un oldu

Bünyesinde Filli Boya’yı da barından Betek Boya, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Japon Nippon Paint Holding’e satıldı. Kasım ayında yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü & CO’ya satış için yetki veren şirketin satışını, Filli Boya’nın sahibi Gözde Akpınar sosyal medya hesabından duyurdu. Gözde Akpınar yaptığı açıklamada, “Severek sattım arkadaşlar... Canım şirketimi... Çok sevdim tanıştığım bu insanları. Ne kadar benzer yönlerimiz varmış meğer. İnsani yaklaşımları... Mr. Shae, Mr. Yaw... Samimiyetleri, iş yapış disiplinleri ve direk yaklaşımları beni çok etkiledi. Ne garip, çooook acıyabilirdi canım, ama sevdim onları, bence daha da büyüdü Betek Ailesi... Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı. Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık yüzde 25 pay ile Alman DAW şirketi bulunurken çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya’nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor.

Çinli Honor gençlerle büyüyecek

Türkiye’deki birinci yaşını kutlayan Çinli Honor gözünü yükseklere dikti. Geçtiğimiz günlerde göreve atanan Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong “Türkiye’deki birinci yılımızda tüketiciler ile aramızda sıkı bir bağ kurduk. Piyasaya sürdüğümüz tüm modeller büyük ilgi gördü. Marka olarak küresel sektördeki gerilemeye rağmen hızlı büyümeyle konumumuzu güçlendirdik. Araştırma şirketi IDC rakamlarına göre küresel akıllı telefon pazarı, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 3,1 düşüş kaydetti, ancak biz Honor’un yıl sonu pazar payını yüzde 27,1 olarak gerçekleştirerek büyük bir artış sağladık. Bu yıl hem dünyanın hem de Türkiye’nin en büyük dördüncü akıllı telefon markası olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

ABD’li Yale robotik ürünlerini Türkiye’ye taşıyor

Amerika’nın forklift ve istif makineleri üreticisi Yale, TSM Global’in iştiraki Quick Lift firması ile imzaladığı yeni distribütörlük anlaşmasıyla robotik ürünlerini Türkiye’ye taşıyor. Firma yeni yatırımlarla 5 yıl içinde 30 bin adetlik satış hedefliyor. Türkiye’yi lojistik üssü olarak gördüklerini ifade eden Hyster - Yale Grup EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Harry Sands, bu iş birliği sayesinde Türkiye’nin tüm bölgelerinde yaygın ve etkin satış ve satış sonrası hizmetler sunabileceklerini aktardı. TSM Global CEO’su Taner Sönmezer ise TSM Global’in 2014 yılından bu yana Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da satış ve satış sonrası hizmetler alanında faaliyet gösterdiğini belirterek şunları kaydetti: Türkiye forklift pazarı normal dönemlerde yılda 10 bin adet ortalamasına sahiptir; ama bu sene maksimum 6 bin civarında bir pazar büyüklüğü söz konusu olacak. Biz 2019 yılını fırsat yılı olarak görüyoruz; pazarın önü açılıyor. Bu yıl beklenenden iyi durumdayız. Pazarda yükselen ivme 2020 Mart’ından sonra katlanarak artacak. İngiltere ve Fransa’da her 600-2.000 kişiye 1 forklift düşerken Türkiye’de her 8 bin kişiye 1 forklift düşüyor. Türkiye de kısa zamanda bu seviyeye çıkacaktır. İngiltere ve Fransa’da pazar yıllık yaklaşık 80-100 bin adet. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumu düşünürsek, liman ülkesi olmamız ve kıtalar arası köprü görevi görmemiz açısından potansiyelimiz oldukça yüksek. Pazar büyüklüğünün önümüzdeki 5 yıl içinde 30 bin adede çıkmasının öngörüyoruz. TSM Global iştiraki olan Quick Lift firması da Yale iş birliği ile gelişen bu pazarın lideri olacak.

Her sene 40 milyon avroluk AR-GE yatırımı yapan Yale Grup’un 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı robotik ürünlerinin Türkiye pazarına gireceğini söyleyen Sönmezer, yeni yapılanma için 500 kişiyi istihdam edeceklerini dile getirdi.