Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, modern yapılarıyla yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan Erciyes’te, 2018-2019 sezonunun son günleri yaşanıyor. Kesintisiz kayak imkânı sunan uzun pistlere, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, günübirlik ziyaretçilere de ev sahipliği yapıyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı “Sezon boyunca pistlerin tamamı açık kaldı. Toplam ziyaretçi sayısında iki milyonu aştık. Kayakçı sayısında da 200 bini geçtik. Sezon, son zamanlarda yağan kar sebebiyle biraz uzadı. En çok ziyaretçi Ukrayna’dan geldi” dedi.