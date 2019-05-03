Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 26 Nisan ile biten haftada 2 milyar 230 milyon dolar azalarak artarak 93 milyar 716 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 281 milyon dolar azalarak 75 milyar 565 milyon dolardan 73 milyar 284 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 26 Nisan haftasında 51 milyon dolar artışla 20 milyar 381 milyon dolardan 20 milyar 432 milyon dolara yükseldi.